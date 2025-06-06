會考數學非選第2題「大魔王」 40％考生「抱蛋」

國立台灣師範大學數學系教授謝豐瑞表示，今年學生非選題整體答題意願較前3年低，絕大部分學生無法把題目中的數量關係關連起來，列出需要的數學式子。（記者林曉雲攝）

2025/06/06 11:57

〔記者林曉雲／台北報導〕約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考今（6）日公布成績，數學科精熟級（A++、A+、A）比率25.49％，待加強（C）比率26.49％，其中非選題考了2題，國立台灣師範大學數學系教授謝豐瑞評析，第2題考「組合包紙片」題，這一題是108課綱實施以來，答題空白率最高（約25％），且零級分百分比最高（近40％）的一題，86％考生未達2級分，研判應是考卷的最後一題，且題目中有幾何圖形又有複雜多樣的數量關係，使學生放棄作答的比例高。

謝豐瑞表示，今年的非選題目都是情境中有複雜、多樣數量或形關係的題目，需要學生具有「規劃執行與創新應變」素養，著重於「具備識別現實生活問題和數學的關聯的能力，可從多元、彈性角度擬訂問題解決計畫。」但今年學生整體答題意願較前3年低，絕大部分學生無法把題目中的數量關係關連起來，列出需要的數學式子。

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謝豐瑞說明，非選第2題的情境，係學生實際生活中會接觸到的組合包藝術紙片拼貼問題，題目描述以數量為4：3的2種藝術紙片組合包，依題目圖形所示方式，將此2種紙片上下交替拼貼，取材貼近學生的真實生活經驗，以幾何圖形之數量關係布題，結合幾何及數量這2種數學主題，情境中牽涉多樣的數量關係，含最小公倍數、因數、比例、未知數等，強調解題時有感理解與思考的搭配，著重發展解題策略中將情境狀況轉化為數學問題之歷程。

謝豐瑞說，第2題約有83％學生不具備理解題目情境，找出情境中的數量形關係，並將情境轉化為數學問題的能力，這是數學課綱強調的核心素養，教學現場應更重視此問題。

此外，謝豐瑞表示，非選第1小題求「60歲以上組調整倍率」時，只需用到國小基礎除法，根本只需用常識來看，真實人口佔全體人口的20%，調查時卻佔了40%的受訪者，受訪了2倍的比例，所以要乘以1/2調整回來，但這題有約18%空白，如加上有作答但無法算出1/2的學生共約23%，將近4分之1學生可能是看不懂題目，或是未達國小基本數感而放棄作答，需要加強學生答題自信。

會考數學非選第2題是「大魔王」題，40％考生「抱蛋」。（記者林曉雲翻攝）

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