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    2025「新北濕地夏令營」 6/7報名一起「搞濕蹤」

    2025「新北濕地夏令營」6月7日報名，高灘地工程管理處邀請大家一起「搞濕蹤」。（新北市高灘處提供）

    2025「新北濕地夏令營」6月7日報名，高灘地工程管理處邀請大家一起「搞濕蹤」。（新北市高灘處提供）

    2025/06/06 11:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處2025「新北濕地夏令營-一起搞濕蹤」將於7月登場，今年以「探索濕地ｘ任務遊戲」為主軸，邀請即將升上國小4至6年級學生組隊出任務，走進大漢溪濕地生態廊道，破解人工濕地運作的秘密，解鎖夏日濕地任務，活動於7日上午11點開放報名，一起來「搞濕蹤」。

    高灘處長黃裕斌表示，新北市河濱公園為不同年齡層打造多元的休閒遊憩設施與場所，讓民眾喜歡到這邊開心舒服的享受戶外時光，暑假期間更推出濕地夏令營活動，也規劃了不同的濕地遊程，爸媽可以為孩子選擇探索鹿角溪人工濕地及樹林垃圾焚化廠之旅，或是前進新海三期人工濕地及湳仔溝鐵馬驛站探險，除此之外還結合了周邊抽水站，要帶孩子們認識重要防洪水利設施，希望兩天的夏令營能讓孩子從生活出發，認識城市中的濕地生態與背後守護系統的多元價值。

    黃裕斌說，暑假不只是出遊的好時光，更是放手讓孩子探索自我的好時機，「2025新北濕地夏令營-一起搞濕蹤」共辦理4梯次兩天不過夜營隊活動，每梯次招收30名國小升4至6年級的學生，分別於7月8-9日、7月12-13日、7月19-20日、7月22-23日舉行，有興趣的家長請於6月7日（六）上午11點準時開放報名，歡迎熱愛自然、不怕日曬，喜歡團隊合作與任務挑戰的孩子們，今夏一起「搞濕蹤」。

    2025「新北濕地夏令營」6月7日報名，高灘地工程管理處邀請大家一起「搞濕蹤」。（新北市高灘處提供）

    2025「新北濕地夏令營」6月7日報名，高灘地工程管理處邀請大家一起「搞濕蹤」。（新北市高灘處提供）

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