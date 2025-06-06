鐵路便當節台北場今起4天登場！ 日本鐵道公司也來搶食

第10屆鐵路便當節今起一連4天，在台北車站1樓大廳舉行。（記者吳亮儀攝）

2025/06/06 11:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司舉辦的第10屆鐵路便當節今天（6日）起一連4天在台北車站1樓大廳舉行，賣場除了販售各種菜色的台鐵便當外，日本許多鐵道公司也來參加並擺攤，吸引大批民眾一早來排隊買便當。

鐵路便當節邁入第10屆，今年鐵路便當節台北場邀集來自國內外超過50家品牌與單位參與，包括日本來的鐵道同業、觀光旅宿、餐飲品牌、創意文創等領域。現場規劃5大主題展區，包括「台鐵便當店」、「美味直送專區」、「鐵魯漢娜將主題餐廳」、「互動體驗區」與「十週年主題蛋糕」，每日限量推出多款特色便當、聯名商品及限定文創品。

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台鐵公司表示，台鐵便當店今年特別推出多款以在地食材與永續理念製作的創新便當，選用通過「海洋之心生態標章」認證的永續漁產，搭配馬祖繼光餅、高檔A5和牛等食材，並以E500列車造型便當盒、鐵魯漢娜將10歲生日紀念鋼盒等設計，更添收藏價值。

除了美食，台鐵夢工場也推出10週年限定周邊商品，包括鐵魯漢娜將慶生系列、藍皮與莒光復古車廂系列、山嵐號與海風號觀光列車系列、E1000×E500列車交接紀念品等。現場更設有5大限定互動拍照區，以及期間限定「鐵魯漢娜將拍貼機」。活動期間還加碼推出「北啤試飲活動」，以鐵魯與漢娜將舉辦「迷你辦桌」，推出結合芭樂、芒果與柳橙果汁的特色啤酒，在台鐵夢工場展區消費不限金額，即可免費試飲1杯。

「2025第10屆鐵路便當節」活動期間，除特色便當販售外，還有美食達人分享、鐵魯漢娜將慶生會、喜劇魔術秀、鐵道紀念品販售等，歡迎全國民眾在6月6日至9日蒞臨台北車站參加。

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第10屆鐵路便當節今起一連4天，在台北車站1樓大廳舉行。（記者吳亮儀攝）

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