現役軍人搭6國籍航空國際線 7/1起享優先登機禮遇

交通部長陳世凱及國防部長顧立雄今（6日）於松山機場共同宣布，7月1日起，軍人在國內機場搭乘6國籍航空國際線航班可享優先登機禮遇。（記者田裕華攝）

2025/06/06 11:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部長陳世凱及國防部長顧立雄今（6日）於松山機場共同宣布，7月1日起，軍人在國內機場搭乘6國籍航空國際線航班可享優先登機禮遇。

交通部民航局今在松機舉辦說明記者會。7月1日開始，國籍航空公司於航班進行登機作業時，將透過登機廣播邀請軍人優先登機；現役軍人本人出示軍人身份證供識別後，在我國機場搭乘中華、長榮、星宇、台灣虎航、華信及立榮6家國籍航空公司的國際線航班，可享有優先登機禮遇。

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陳世凱表示，國軍在第一線無私奉獻守護國家，才有安定、繁榮的社會。感謝6家國籍航空響應總統賴清德敬軍、愛軍的理念，也展現對軍人敬意。交通部也會在各領域盡量協助軍人，提供更尊榮便利的待遇。

顧立雄表示，這項方案看似是平凡安排，但對於恪守職責官兵來說是很大激勵及認同，展現國家對軍人辛勞付出的肯定，社會對第一線軍人堅守崗位、守護家園的支持與敬意；官兵不分晝夜守護國家安全，他也藉此機會向全體官兵說「辛苦了」。國防部將秉持照顧官兵的初衷，配合精益相關作業，讓每一位官兵感受到國家及社會的支持，進而更安心投入本務工作。

優先登機禮遇不含軍人同行親友。顧立雄說明，未來會與交通部討論檢討。

陳世凱表示，航空公司尚有身分認證問題要討論，接下來會滾動檢討，希望將眷屬列入第二階段優惠。至於退役軍人，顧立雄認為，這有身分認定問題，各方面有待進一步研討。

顧立雄指出，過去軍人只能參加團體旅遊，他上任後推動開放軍人自由行政策，而現於交通部及國籍航空推動之下，提供軍人優先登機禮遇，讓自由行政策又往前邁進一步，讓軍人休假更便利、並得到榮耀感。

對於未推國內線的原因，陳世凱說明，國內線飛機較小，也沒分艙等，沒有優先問題，國際線飛機較大，也有分登機順序，才會祭出這樣的服務。

交通部長陳世凱及國防部長顧立雄今（6日）於松山機場共同宣布，7月1日起，軍人在國內機場搭乘6國籍航空國際線航班可享優先登機，但不含軍人同行親友。（記者田裕華攝）

交通部長陳世凱及國防部長顧立雄今（6日）於松山機場共同宣布，7月1日起，軍人在國內機場搭乘6國籍航空國際線航班可享優先登機。（記者田裕華攝）

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