搶教具、膝蓋頂男童...... 中壢私立幼兒園傳不當體罰、迫童退園

園方監視器畫面顯示，教保員「用膝蓋頂男童」催促走快一點。（桃市議員黃瓊慧提供）

2025/06/06 11:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區一間私立幼兒園傳不當體罰！桃園市議員黃瓊慧接獲家長陳情，1名就讀小班的男童身上出現不明瘀青和傷口，園方監視器畫面顯示教保員強行搶走教具、拖拉幼童、膝蓋頂男童催促走快點、打罵，疑不當管教，市府教育局回應，4月獲報後，已讓教保員接受輔導管教研習，而幼園疑強迫幼生離園，依違反幼兒教育及照顧法第42條規定，罰鍰1萬5000元。

根據園方監視器畫面顯示，教保員用力從男童背後強行搶走教具、拖拉幼童，教保員甚至「用膝蓋頂男童」催促走快一點、打罵，黃瓊慧表示，隨後園方還以「配合調監視器過程頻繁」為由，要求家長盡快退托，並立即停止娃娃車接送服務，每日甚至以罐頭訊息催促家長辦理退托手續，家長既無奈又心疼，4月向桃園市教育局提出申訴。

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教育局︰已令教保員接受輔導研習、裁罰1.5萬

教育局回應，該幼園教保相關人員疑似不當對待幼兒案，4月17日接獲陳情後，隔日到園查察，4月21日提報審查小組會議、5月15日提報認定委員會審議決議令該員接受3小時至12小時的輔導管教相關研習課程；而幼生手臂瘀青照片，教育局於4月18日訪談園長，並調閱監視錄影畫面，初步判斷為幼生間打鬧所造成，已請幼兒園向家長溝通說明。

另外，教育局5月14日接獲民眾陳情反映幼兒園疑似強迫幼生離園，教育局即於5月16日函文請該園說明，5月27日到園稽查，經查該園確實違反幼兒教育及照顧法第42條規定，故裁罰該園罰鍰1萬5000元，並令其限期改善。

教育局指出，現已請該園檢討改善與督導該園加強教職員正向管教與輔導幼兒之相關專業知能，後續也將派員輔導與加強不定期稽查，協助該園營造關愛與安全之學習環境。

男童在家長自錄的影片中，表示有遭園內老師打手心「打超大力的。」黃瓊慧批評，孩子被教保員如此粗魯對待，園方卻連一個正式的道歉都沒有，還要求將男童趕離幼兒園，而教育局也並沒有什麼處置，只叫不當管教的教保員去上課，不經讓人疑惑，桃園真的是育兒友善城市嗎？孩子的安全、家長的權益誰來顧？

園方監視器畫面顯示，教保員疑打罵男童。（桃市議員黃瓊慧提供）

園方監視器畫面顯示，教保員強行搶走教具、拖拉幼童。（桃市議員黃瓊慧提供）

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