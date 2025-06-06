高市推出「聽障者行車友善貼紙」 籲「閃燈」取代喇叭提醒

聽障民眾可至高雄市手語服務中心索取聽障者行車友善貼紙。（高市社會局提供）

2025/06/06 11:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市社會局攜手聽障團體推出「聽障者行車友善貼紙」，並自即日起於高市社會局、18個社福中心、手語中心、監理所免費索取，貼紙結合識別標示與QR-code掃碼提供手語溝通服務，社會局也呼籲以「閃燈」取代喇叭聲溫和提醒。

高雄「市政有學聲」學生論壇建議增加聽障者行車友善措施，社會局邀集聽障團體來評估討論，一同推出「聽障者行車友善貼紙」。平安基金會蒐集聽障朋友意見，製作貼紙樣張，並邀請聽障朋友票選出最適合的圖樣，貼紙設計過程落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，以共同支持聽障駕駛勇敢上路。

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貼紙設計簡潔明確，除印有「耳聾與聽力減退」國際標誌外，亦標示「聽障者行車 請友善體諒」、「閃燈提醒」等字樣，可張貼於車輛後方明顯處，提醒用路人注意。另外，貼紙上設有QR-code，可掃碼連結高雄市手語服務中心官方Line帳號（0956778000），若遇狀況需溝通，即時提供一對一服務，排除溝通障礙。

高雄市目前領有聽障證明市民約1萬4000人，社會局提醒如遇到「聽障者行車友善貼紙」，以合宜互動方式對待，幫助聽障駕駛行車更安心。

社會局也呼籲大眾發揮同理心，以「閃燈」取代喇叭聲溫和提醒，友善對待聽障駕駛人。相關問題可洽高雄市政府社會局身心障礙福利科（07）336-8333分機3947。

聽障者行車友善貼紙可貼於汽車後方。示意圖。（高市社會局提供）

機車騎士也可善用聽障者行車友善貼紙。示意圖。（高市社會局提供）

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