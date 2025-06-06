會考寫作「倉鼠的選擇」難拿滿分 6級分考生數創近10年次低

國立台灣師範大學國文學系教授李清筠（右一）表示，15歲孩子要在50分鐘裡，讀懂題目並完成900字作文，非常不容易。（記者林曉雲攝）

2025/06/06 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考今（6）日公布成績，寫作測驗僅973名考生拿到6級分，是近10年次低；753名考生「抱蛋」是近年最低。國立台灣師範大學國文學系教授李清筠表示，15歲孩子要在50分鐘裡，讀懂題目並完成900字作文，非常不容易，評分閱卷老師看到有些學生在作文中展現出思考的高度和深刻，「被學生撞擊了一下」，也有考生聰明結合社會領域，藉由圖的啟發，寫出優秀的文章。

今年寫作測驗不訂題，僅提供2張倉鼠圖片及6個「關鍵字」，考生選擇最適合的圖，再從「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」6個關鍵字中選出搭配圖的語詞，圖文聯想後進行詮譯，並連結自己的生活經驗及想法，老師們多認為屬於「好上手、易理解」。台師大心測中心主任陳柏熹表示，6級分要各方面都顧及，歷年比例都只相差一點。

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李清筠表示，學生在文章中提出深刻思考，牢籠是外加或自我設限，如何保有自由的靈魂，同樣的牢籠，亦因不同選擇，而有不同自由，考生們示範了在途中看待自我的路線，很多學生還聰明地結合社會領域，帶入公民科的機會成本，或舉哥白尼、哥倫布為例，也有考生善用不同國文科版本以深化論述，藉由圖的啟發，反思學校的學習是框限或創造自由的地方，寫作素材不遙遠，但看如何連結，6級分作品優秀，但不宜苛求完美，且部分考生受限於寫字速度等影響，而拿到5級分。

台師大心測中心公布6級分樣卷，其中1名考生描述圖中倉鼠困於牢籠的狹小天地，沒有自主意識，恍若遭人控制、坐困牢籠的情境，並類比家庭中的女性地位，依附男性及孩子存在，生活狀態停滯，終而懷疑自我價值，接著以母親為例作為驗證，正面肯定母親的付出和價值，從而提出期許，願母親若逃脫牢籠的倉鼠，脫卸枷鎖，奔向門外的明亮未來。

也有6級分考生以圖中情境，類比生活中由「分數」與「制度」形塑的人生框架，接著以「牢籠」、「選擇」、「自由」闡述人們如同二鼠，看待的視角不同，對籠中生活有不同的詮釋，以同學選擇追求夢想、自己選擇升學讀書為例作驗證，申述只要自己能從所選擇的看見渴望的光明璀璨，便能掙脫牢籠束縛，行走在追求自由的大道。

會考寫作「倉鼠的選擇」易寫難拿高分，6級分973名考生人數創近10年次低。（記者林曉雲翻攝）

台師大心測中心公布6級分樣卷，其中1名考生以母親為例作為驗證，願母親若逃脫牢籠的倉鼠，脫卸枷鎖，奔向門外的明亮未來。（記者林曉雲翻攝）

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