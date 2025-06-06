確保加里山域救援通訊 無線電中繼站道路第二期工程啟動

農村發展及水土保持署台中分署，完成通往無線電中繼站道路一期工程改善，並啟動二期工程。（圖由苗栗縣消防局提供）

2025/06/06 11:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山為熱門登山路線，山域救援也多，有賴橫屏背山的無線電通訊中繼站強化加里山域通訊涵蓋率，但通往中繼站台的道路年久失修、坑洞多，連四輪驅動車也難行，經農業部協助下修復完成第一期道路修復，將持續辦理第二期工程，以利設備維護。

加里山為熱門登山路線，但山區天候變化大、午後易起大霧，屢傳迷失意外。苗栗縣消防局為強化加里山域的無線電通訊涵蓋率，於2023年選定橫屏背山作為無線電通訊中繼站最佳地點，但通往站台的農路年久失修，沿線大小坑洞多，連四輪驅動車也難以前行，影響消防人員急難救助與設備維護的安全。

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為此，農業部農村發展及水土保持署台中分署去年啟動「東河12鄰橫屏背社區農路第一期改善工程」，將崎嶇難行的山路改善，且可行駛小型消防車，不僅讓消防通訊更穩定、急難救助更安全。

施工期間，南庄消防分隊及南庄義勇消防分隊也參與協助，提供專業建議與支援；台中分署副分署長王志雄率團到南庄分隊致贈感謝狀，消防局由第三大隊大隊長張焜郁、南庄義消分隊長江醒聞代表接受。

目前，台中分署已持續推動「東河12鄰橫屏背社區農路第二期改善工程」，消防局期盼與分署持續合作，將整段農路改善完成，除了提升遊客及消防人員的用路安全，打造更優質的休閒與救援環境。

農村發展及水土保持署台中分署副分署長王志雄率團到南庄分隊致贈感謝狀。（圖由苗栗縣消防局提供）

農村發展及水土保持署台中分署，完成通往無線電中繼站道路一期工程改善。（圖由苗栗縣消防局提供）

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