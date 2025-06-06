愛心企業善款挹注 新北攜手IKEA給失親兒打造起家厝

新北市長侯友宜（前中）感謝各界支持，為弱勢兒少打造溫馨起家厝。（記者翁聿煌攝）

2025/06/06 11:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為妥善安置弱勢兒童，打造「類家庭」生活環境，獲得愛心企業家和慈善團體的贊助支持，捐贈價值300萬元的IKEA設計服務和家具，重新改造新北6戶「類家庭」兒少安置空間，台灣希望之光慈善會也捐款50萬元協助購置家電，新北市油漆業職業工會更無償贊助油漆工程，共同為失親的兒少打造溫馨起家厝。

社會局長李美珍表示，兒少安置日益困難是除了少子化以外，全台共同面對的挑戰，「類家庭」是在寄養家庭以及安置機構以外，新北獨創的「第三條路」，讓接受安置的孩子依舊可以感受家的溫暖，開辦至今已邁入第8年，共有三重、林口、永和與新店4處共計23個家戶，已協助照顧76位安置兒少。

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新北市社會局今天重現溫馨改造成果，由市長侯友宜主持受贈典禮，侯友宜表示，愛是孩子健康成長最好的養份，這些接受安置的孩子更需要社會加倍的愛，讓他們重燃生命的希望，愛孩子是國家穩定的另類基礎工程，感謝社會各界的投入，讓新北更溫暖美好。

贊助經費的企業主李福田表示，「取之於社會，用之於社會」是他一生不變的原則，人的物質享受有限，可是孩子的未來無限，希望自己的微小力量可以持續感動更多人，台灣希望之光慈善會理事長詹桂美說，民間社團能集合眾人的力量，點亮他人生命的光，這次有機會可以協助兒少，讓慈善會成員都十分感動。

新北市油漆業職業工會理事長蔡詔淵說，工會成員樂於用自己的專業技藝為這些受到不當對待的孩子盡一份心力，讓投入計畫的工會夥伴都深感驕傲。

類家庭照顧者夫婦許小姐、高先生表示，因有意從事社會公益而投入類家庭照顧，提供服務外也讓自己的孩子多了手足相處，從2年前開始至今已照顧4名安置兒少，目前仍持續照顧3名兒少，其中2名兒童領身心障礙證明，如何安定孩子的情緒是在照顧過程中最大的挑戰，夫妻2人也逐漸從與孩子們互動之中，更加知悉如何發現與提供孩子們的需求。

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