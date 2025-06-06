國中會考成績出爐 十二年國教宣導團長估中投錄取分數略降

國中會考成績出爐，考生6月20日起選填志願。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/06 11:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績今出爐，十二年國教宣導團團長、台中市惠文高中校長陳建銘指出，今年全國考生減少，且全國達到5A以上的考生也減少1022人，高分群人數減少，中投區報名人數比去年少2000餘人，在中投總招生數不變的狀況下，前面志願錄取標準可能會下滑，錄取門檻的積分可能沒有改變，但積點會略下降。

陳建銘指出，今年全國考生總人數17萬2481人，比去年減少1萬6687人，減少了8.82%，比去年的人數下滑比率高出將近3倍。

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陳建銘說，今天公布的會考成績百分比統計表，拿到5A以上的全國考生人數從去年的1萬7569人減少到1萬6547人，減少了1022人，減少了5.82%，4A以上全國考生人數則減少了1832人，比去年減少了6.55%，3A以上全國考生人數減少了2244人，比去年減少了5.85%，高分群人數減少。

陳建銘指出，今年中投區國中教育會考共2萬7135人報名，總數較去年減少2046人，比去年報考生數少了7.01%。

陳建銘說，綜合來看，今年各個分數類別的人數，減少的比例都不低，今年前端學校的錄取積分可以用去年的錄取標準來推估，但積點應該會下降，建議大家可以稍微大膽的填志願。

陳建銘說，今年中投區各招生管道提供的招生名額一樣遠超過考生的人數，考生有報名免試入學就有學校讀，但是要小心填志願，因為中投區幅員遼闊，要好好選擇。

陳建銘指出，中投區的超額比序方式和去年相同，仍採「111點數制」，他提醒家長和考生，中投區的超額比序是先比積分，再比點數；另中投區可填50個志願，採10個志願一個區間，1到10志願序積分均為30分，在校科同分的原則下，連續填同一所學校不同科別，是算在同一志願序積分，建議志願選填分成夢幻區、務實區、安全區，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序可參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願。因免試入學只有一次機會，志願數要盡量填滿，才不會落榜。

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