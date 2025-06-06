基隆潮境海灣節明起2天 帆船賽、水上活動、體驗遙控船與音樂表演

台琉國際帆船賽6月8日登場，民眾可以報名登船觀賽。（基隆市政府提供）

2025/06/06 11:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕一年一度最受矚目的夏季活動「基隆潮境海灣節」，明天起2天在基隆市碧砂漁港登場，今年以「潮帆風尚」為主題，有帆船賽、水上活動體驗營、免費體驗遙控船與音樂表演，享受帆船、音樂與海風的時光。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，海灣節活動主打市民與遊客能「走進海洋、親近潮境」，讓海成為生活的一部分，今年有國際帆船賽相關活動、海人新手村水上活動體驗營、帆船知識小學堂、山海餐車市集，結合親子互動與音樂表演等豐富內容。今年帆船知識小學堂特別與國立海洋科技博物館合作，設有現場免費體驗的STEAM遙控船，讓民眾了解帆船航行的原理與科學奧秘，寓教於樂，適合親子同樂。

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除了有街頭藝人表演，親子泡泡秀及雜耍表演，呼應「潮帆風尚」主題，活動期間特別推出藍白海洋風Dress Code主題互動，只要穿著符合藍白海洋風格的服裝，即可至現場拍美照、打卡兌換限量好禮「潮帆領巾」，還有機會參加街拍活動，上鏡成為時尚媒體的潮流主角。

「台琉國際帆船賽」也將於6月8日登場，今年來自台灣、日本等14個不同國家的選手，共33艘帆船隊伍參賽，比賽當天推出雙重觀賽體驗，可搭乘限定觀賽船，從海上近距離觀賞帆船競速，未搭觀賽船的民眾，可前往潮境公園，遠眺海面上帆船的壯闊景象。

相關的活動資訊，請上「潮嚮．山海基隆」粉絲團、潮境海灣節官網，或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。

台琉國際帆船賽6月8日登場，民眾可以報名登船觀賽。（基隆市政府提供）

週末假日到碧砂漁港逛山海餐車市集。（基隆市政府提供）

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