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    頭過身未過！落難錦蛇卡輪圈 老司機神救援

    1條黑眉錦蛇不慎卡在汽車輪圈動彈不得，經以肥皂水將蛇變得濕滑，才順利將蛇救出。（圖由吳欽緯提供）

    1條黑眉錦蛇不慎卡在汽車輪圈動彈不得，經以肥皂水將蛇變得濕滑，才順利將蛇救出。（圖由吳欽緯提供）

    2025/06/06 11:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉近日有民眾通報蛇類出沒，當地村長吳欽緯獲報前往處理，詎料到場竟發現是條「頭過身未過」， 身體卡在廢棄輪圈的「落難」黑眉錦蛇，為避免蛇類過度緊迫，吳趕緊用肥皂水將蛇潑濕，並抓住蛇的頭部緩緩移動，最後錦蛇才順利脫困，村長的「神救援」也化解「卡關」危機。

    吳欽緯表示，村內因有水圳與農田，常有蛇類出沒，他因常常幫忙捉蛇頗有經驗，還會自備捕蛇鋏，以便就近協助排除蛇類，也能避免麻煩到消防隊，讓消防人員可處理更緊急的事件。

    他說，近日就有村民通報，指出在水圳附近有蛇露出頭，但卻一直不離開，他到場發現是條黑眉錦蛇卡在廢棄的汽車輪圈，研判該蛇應是在輪圈附近鑽來鑽去，但在鑽入輪圈的孔洞時，卻是「頭過身未過」，導致有3分之2的蛇身卡在另一頭，頓時「卡關」面臨生死劫難。

    當下他請村民拿來肥皂水，除了往蛇的身上潑，他也抓住蛇的頭部，並在肥皂水的潤滑下，順勢將蛇緩緩拉出，之後觀察該蛇僅有少許鱗片有摩擦痕跡，並未有大礙，最後也將錦蛇順利野放。

    吳欽緯也提醒，民眾遇到蛇切勿驚慌或攻擊，應儘速通報消防隊，或是專業、有經驗的人員，避免自行捉蛇，以免自身或蛇類受傷。

    1條黑眉錦蛇不慎卡在汽車輪圈動彈不得，經以肥皂水將蛇變得濕滑，再抓住蛇頭緩緩拉出才順利脫困。（圖由吳欽緯提供）

    1條黑眉錦蛇不慎卡在汽車輪圈動彈不得，經以肥皂水將蛇變得濕滑，再抓住蛇頭緩緩拉出才順利脫困。（圖由吳欽緯提供）

    一條黑眉錦蛇不慎卡在汽車輪圈動彈不得，經以肥皂水救援才順利脫困。（圖由吳欽緯提供）

    一條黑眉錦蛇不慎卡在汽車輪圈動彈不得，經以肥皂水救援才順利脫困。（圖由吳欽緯提供）

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