全國僅541人拿會考滿分 9999名5C考生首次佔比低於6％

約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考今（6）日公布成績，教育部與台師大心測中心對外說明今年學力表現。（記者林曉雲攝）

2025/06/06 10:48

〔記者林曉雲／台北報導〕約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考今（6）日公布成績，全國有541名考生拿到5A寫作6級分「天花板」滿分成績，佔全部考生0.31％，16547名考生拿到5A佳績、佔比9.59％，5C考生有9999人、佔比5.8％，今年5C考生比率首次低於6％。

會考共考國文、英語、數學、社會、自然5科，計分採「標準參照」方式，學生能力表現分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級，國立台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭說明，今年5科精熟（A++、A+、A）人數百分比，國文25.81％，英語24.15％，數學25.49％，社會20.91％，自然18.3％，對照12年來的學力變化，國文、英語及數學增加逾7％，社會及自然增加4％，但如對照去年，社會百分比微降。

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而各科待加強（C）人數百分比，今年國文12.18％，英語28.08％，數學26.49％，社會12.34％，自然19.74％，對照12年來學力變化趨勢，數學與社會科降低約7％，國文、英語與自然科降低約5％，曾芬蘭表示，今年5C考生比率首次低於6％，感謝所有老師的辛勤付出。

114年全國15個就學區皆採用國中會考成績作為免試入學比序項目之一，比重不超過3分之1，台師大心測中心提供「114年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願之參考。考生可至國中教育會考網站查詢。

此外，教育部國教署長彭富源表示，為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「114年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊，可參酌國中教育會考成績及2次模擬志願選填結果，進行升學選擇。

約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考今（6）日公布成績，全國有541名考生拿到5A寫作6級分，佔全部考生0.31％，16547名考生拿到5A佳績、佔比9.59％，5C考生有9999人、佔比5.8％，今年5C考生比率首次低於6％。（記者林曉雲攝）

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