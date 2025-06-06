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    世界海洋日繪本帶路 故事媽媽演繹《小海龜的逆襲》啟發學童

    南市南區省躬國小晨光時間邀請該校志工團說故事媽媽講解繪本《小海龜的逆襲》。（圖由南市教育局提供）

    南市南區省躬國小晨光時間邀請該校志工團說故事媽媽講解繪本《小海龜的逆襲》。（圖由南市教育局提供）

    2025/06/06 10:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕學童從小認識海洋保育與誠信守法很重要，南市教育局與政風處配合「6月8日世界海洋日」規劃系列校園誠信與海洋保育宣導，首場結合南區省躬國小，邀請該校志工團說故事媽媽講解繪本《小海龜的逆襲》，以孩子能夠理解的語言和情境，透過故事情節的轉折，引導學生認識誠信價值與海洋環境保護責任的意義。

    省躬國小說故事媽媽非常用心又有創意，不僅自製了磁鐵貼及可愛的海龜玩偶等道具，還搭配豐富的語調與肢體語言，把《小海龜的逆襲》演繹得生動又有趣，現場的孩子們聽得津津有味。

    教育局局長鄭新輝表示，學生的全人發展教育，尤其是在誠信與環境保育這2大核心價值上，必須從小開始扎根。透過晨光時間的故事教學，讓學童在潛移默化中學會尊重、守法與關懷環境，將持續鼓勵各校善用晨光時間，推動繪本品格教育，讓誠信與思辨力在學童心中共同萌芽。

    教育局政風室主任鄭淑盈表示，希望透過這類活動讓學童明白，誠信不是只有大人才需要遵守的規範，而是每個人每天都會面對的選擇，像是考試不作弊、不說謊等。透過繪本導入方式，讓誠信和守法的觀念用故事的力量自然走進孩子心中，同時也種下保護環境的意識。

    南市教育局與政風處響應「世界海洋日」規劃一系列校園誠信與海洋保育宣導活動。（圖由南市教育局提供）

    南市教育局與政風處響應「世界海洋日」規劃一系列校園誠信與海洋保育宣導活動。（圖由南市教育局提供）

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