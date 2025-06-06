遊客拿海膽炫照！澎湖縣府重申禁捕期規定

捉硨磲貝拍照的遊客，又拿海膽拍照。（民眾提供）

2025/06/06 10:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖潮間帶亂象不斷，繼火烤石蚵、捉硨磲貝拍照後，傳出又有遊客拿海膽炫照，由於時值海膽禁捕期，澎湖縣政府農漁局重申禁令，禁捕期違規採捕、處理、販賣或持有，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金，請漁民、業者確實遵守。

今年馬糞海膽禁捕期為9月1日至翌年6月30日，7月1日至8月31日開放採捕。澎湖縣環保案件查察小組近期持續於沿近海域、潮間帶、漁港執行非法漁撈及上岸漁獲物檢查，民眾倘發現不法情事，勇於提供情資，依據「澎湖縣政府獎勵檢舉非法採捕水產動植物獎金核發要點」，檢舉盜採馬糞海膽並查獲屬實者，每件發給獎金新臺幣一萬元。

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農漁局表示，馬糞海膽受到人為採捕壓力、海水溫度、食物豐度、洋流強度及外來浮游幼苗漂入等多種因素的綜合影響，並進一步受到近年來氣候變遷與海洋生態系統的變化，由此各類漁業生物資源的年度變動趨勢亦日益不穩定，仍須持續強化管理規範與執法力道，以因應相關挑戰。呼籲民眾配合遵守馬糞海膽禁漁期、最小漁獲體長、管制物種禁漁期（區）等相關規定。

馬糞海膽檢舉專線：06-9262620轉121（農漁局）、118（海巡隊）。同時澎湖縣政府農漁局表示，雖然海洋保育署硨磲貝尚未列入保育類，但澎湖縣政府單行法規列入保育禁止採捕，屏東縣政府也有同樣法規，並非無法可管。

馬糞海膽禁捕期，澎湖縣政府農漁局與海巡署加強查緝。（澎湖縣政府農漁局提供）

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