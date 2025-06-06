高市府抽查16家公私立游泳池 1家未貼菸害防制標章被罰

高市府抽查16家公私立游泳池，1家未貼菸害防制標章開罰，其餘通過相關檢查。（運發局提供）

2025/06/06 09:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄天氣炎熱，遊泳池成為民眾消暑、親子最佳去處，為保護消費者運動安全與消費權益，運動發展局會同衛生局等單位，聯合稽查共抽查全市公、民營16間游泳池，1家業者未於出入口明顯處張貼菸害防制標章遭罰。

另有部分業者被發現場館內外環境有些許雜物，雖有積水，但未發現病媒蚊，立即要求改善，此次聯合稽查主要以設置安全為查核重點。

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運發局表示，查核項目包含商業登記、建築物公共安全、消防安全設施設備、室內空氣品質、緊急救援設置、菸害防制及場所衛生管理、登革熱防治、無障礙設施與服務資訊等；此外，也針對游泳池救生員配置及相關救生設備，多數業者皆全數合格。

這次聯合稽查共抽查16間公、民營游泳池，包含新興游泳池、三民游泳池、國際游泳池戶外池、大地游泳池、長青村游泳健康中心、WorldGym左營店、WorldGym陽明店、蘭卡威氧身都會館、YMCA英明館、YMCA和平館及健身工廠博愛廠、Vertex丸鐵運動、Sunbody海光游泳教學中心、泳將游泳健身俱樂部、高雄市政府環境保護局中區回饋游泳池及仁武回饋游泳池等。

部分業者被發現場館內外環境有些許雜物，已要求立即改善，其中有一名業者未於出入口明顯處張貼菸害防制標章，違反菸害防制法第19條第1項第2款規定，衛生所現場即對業者開罰，皆已要求業者改善，相關局處並訂一個月內完成複查，以確保民眾的運動安全與權益，請民眾安心運動。

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