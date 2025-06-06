今起至週末防午後局部雷雨！下週熱帶擾動恐生成、天氣變數大

天氣風險提及，預報資料看起來今天一直到明後2天週末假都還是容易出現午後局部大雷雨的天氣型態，各地山區都有機會出現較大雨勢，平地部分則是以中北部、宜蘭到花蓮一帶受影響較大。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/06/06 10:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天至週日容易出現午後局部大雷雨的天氣型態，各地山區有出現較大雨勢機率，平地則以中北部、宜蘭到花蓮一帶受影響較大，到了下週三（11日）到下週五（13日）須觀察看南邊的熱帶擾動發展、移動狀況，目前各預報模式仍然普遍都有預測到熱帶擾動會發生，且有進一步增強為熱帶低壓或颱風的機會。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，昨天持續受到位於巴士海峽的梅雨鋒面影響，台灣附近仍是水氣較多、大氣不穩定度偏高的環境，配合白天熱力作用，下午到入夜這段時間西半部地區的熱對流發展相當旺盛，有局部大雷雨出現的情況，入夜之後熱對流就逐漸消散，降雨也明顯的趨於緩和。

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從雷達的觀測來看，昨晚到今天清晨在台灣海峽上仍有小範圍的對流系統持續由南向北移動，顯示台灣附近的偏南風正在逐漸趨於明顯，且繼續為台灣附近帶來較多的水氣，預報資料顯示，今天一直到明後2天都是容易出現午後局部大雷雨的天氣型態，各地山區都有機會出現較大雨勢，平地部分則是以中北部、宜蘭到花蓮一帶受影響較大，尤其是大台北一帶，可能要小心午後熱對流發展所帶來的降雨情況。

入夜後雖然熱對流會逐漸消散，但一直到隔天的清晨上午這段期間因為偏南到西南風帶來的水氣配合海陸風局部環流，在中南部沿岸地區有可能出現局部降雨的現象，整體的天氣變化雖然是以午後熱對流雷雨為主，然因降雨型態的日夜差異變化仍存在，在太平洋高壓更為顯著的伸展過來之前，這種日夜降雨區域不同的情況其實是蠻常見的現象，要等到太平洋高壓更穩定的影響台灣，大環境風向改變為偏南到東南風，這種中南部沿海夜晚清晨出現的降雨才會告一段落。

另一個需要注意的是這幾天溫度將會較為炎熱，各地高溫普遍上看32至34度或以上，午後雷雨出現的地方才有機會稍微降溫，加上濕度高，潮濕悶熱的感受比較明顯，提醒民眾外出除了留意午後的天氣變化，也要注意做好防曬、防中暑的準備。

展望下週的天氣變化就比較複雜，預估下週一、週二（9至10日）可能還是繼續維持目前這種午後容易有雷雨的天氣，到了下週三（11日）開始到下週五（13日）這段期間的天氣就要看南邊的熱帶擾動發展、移動的狀況而定，目前各預報模式仍然普遍都有預測到熱帶擾動會發生，並且有進一步增強為熱帶低壓或颱風的機會。

路徑預報目前仍然有較大的差異，但看起來大致沿著太平洋高壓邊緣北上的機會很高，因此存在接近台灣附近的可能性，時間點則是普遍預估落在週三到週五（11至13日）之間，然因為擾動的雛形以及季風低壓槽建立的情況尚未開始明確，因此到底會以何種路徑經過台灣附近仍充滿變數，現在只能先提醒大家下週要多留意南方熱帶擾動發展以及路徑預報變化的情況，尤其是週三之後有安排行程的朋友一定要特別注意。

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