破解「NB.1.8.1」新冠變異株 莊人祥：免疫逃脫力強幸重症率不高

新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署署長莊人祥接受本報「官我什麼事」專訪時指出，這波疫情主要是由Omicron家族下的新變異株NB.1.8.1引起，指出這株病毒具有傳播力快與免疫逃脫能力強等特性。（記者陳怡伶攝）

2025/06/06 10:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情持續升溫，究竟是哪一支病毒株在作怪？衛福部疾管署署長莊人祥接受本報「官我什麼事」專訪時指出，這波疫情主要是由Omicron家族下的新變異株NB.1.8.1引起，目前在台灣、中國、香港、新加坡與越南等亞洲國家流行，這株病毒具有傳播力快與免疫逃脫能力強等特性，不過跟其他的變異株相比，重症率並沒有比較高。

莊人祥指出，NB.1.8.1是從前一代XDV.1演變而來，今年3、4月間才被發現，美國在機場廢水監測中發現此株病毒大量來自亞洲，包括中國、台灣、馬來西亞等地。他表示，尤其是中國、香港、新加坡、越南、台灣目前都在這一株的流行範圍內。不過，雖然NB.1.8.1在亞洲迅速擴散，但全球目前的主流病毒株其實是LP.1.8.1。

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根據疾管署統計，國內上週（5月26日至6月1日）新增132例新冠併發重症，是今年單週新高，死亡也累計15例。今年以來本土已累計564例重症、81例死亡，重症患者多為65歲以上長者，且近9成未接種本季JN.1疫苗。莊人祥說，根據世界衛生組織（WHO）評估，NB.1.8.1的免疫逃脫力較強、傳播速度也更快，因此才會在這幾個國家同時大流行，不過這株病毒引起的重症率並沒有比較高。

防疫物資方面，莊人祥指出，目前確診者中約有28%使用抗病毒藥物，不過由於許多輕症個案並未接受篩檢，實際的母數難以掌握，用藥比例也較難精確估算。以最常使用的一線口服抗病毒藥「倍拉維」為例，去年6至9月曾使用約18萬人份，最近一週則有將近1.6萬人份的用量，目前庫存尚有43.3萬人份，足以因應接下來的疫情需求。

莊人祥強調，截至6月2日，新冠抗病毒藥物整體儲備充足。注射型的瑞德西韋庫存約20萬劑；口服藥部分，倍拉維有43.3萬人份，莫納皮拉韋剩餘8643人份，新引進的「舒冠效」則有4996人份，這些藥物皆簽有開口合約，未來可依疫情狀況追加採購。

值得注意的是，莫納皮拉韋的緊急使用授權（EUA）已到期，現有庫存約8千劑，用罄後將不再採購，而自5月中旬起，政府已開始配發來自日本的新藥「舒冠效」作為替代選擇，讓民眾在疫情升溫之際，仍有穩定的治療資源。

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