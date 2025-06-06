病毒沒放暑假！ 莊人祥：新冠、流感接力流行

新冠疫情正往高峰邁進，夏天將至，病毒卻沒打算放暑假，衛福部疾管署署長莊人祥接受本報「官我什麼事」專訪，解析最新疫情動態。 （記者陳怡伶攝）

2025/06/06 10:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情正往高峰邁進，夏天將至，病毒卻沒打算放暑假，衛福部疾管署署長莊人祥接受本報「官我什麼事」專訪時指出，新冠與流感皆為呼吸道病毒，近年呈現交替、競爭流行的趨勢，尤其近幾個夏天，新冠幾乎年年現身，防疫不能因季節而鬆懈。

莊人祥說，流感有明顯季節性，冬季盛行、夏季趨緩，而新冠才發生5年，季節性還沒那麼明顯，不過這幾年夏天，新冠幾乎都沒有缺席，雖然冬天也有流行，但是冬季流感更多，所以看起來，新冠跟流感是有一點交叉、互相有競爭性。

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至於最讓民眾頭痛的是「到底是感冒、流感還是新冠？」莊人祥也坦言，「真的很難分！」咳嗽、發燒、流鼻水、喉嚨痛、全身痠痛等，這些症狀高度重疊，因此特別提醒高風險族群，包括65歲以上長者、孕產婦或患有糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性病，一旦出現症狀，發展成重症甚至死亡的風險都比較高，應盡快就醫，讓醫師判斷是否需要開立抗病毒藥物，把握發病5天內的黃金治療期。

莊人祥指出，新冠與流感目前都列為第4類法定傳染病，治療與預防方式也很相似，其中最重要的預防措施就是打疫苗。疾管署每年10月1日會開打流感疫苗，這幾年也推動「左流右新」，提醒民眾除了流感疫苗，也要記得補打新冠疫苗，提升保護力。

他也呼籲，隨著疫情升溫，民眾如果要進出醫療院所、診所、長照機構、捷運等人潮密集的室內空間，仍建議自主配戴口罩，「這是保護自己，也保護他人」。

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