保力客庄老照片茶會 喚醒恆春半島客家記憶

長輩看老照片重溫青春，感受客家文化。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/06 09:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，200多年前，先民渡海來台，歷經六堆地區二次遷徙，落地生根，開墾出這片客家聚落；保力村特別攜手車城圖書館、高雄市資訊服務暨應用協會、車城數位機會中心與半農半藝協會，舉辦「老照片茶會」，透過老照片與耆老口述，重現保力客庄的歷史風貌，讓長輩重溫青春，晚輩穿越時空，感受保力村獨有的客家文化。

活動由保力村長張明文領軍，歷經近1年與恆春半島耆老蒐集老照片與文史資料，盼讓後輩看見早年客庄的艱辛與榮光。茶會現場，耆老們圍坐一桌，細數照片中的故事，從昔日茅草屋、農耕景象、節慶熱鬧，與今日水泥房舍、現代化村貌形成鮮明對比。耆老曾德生阿公感嘆，保力客庄在閩南文化影響下，客語幾近流失，但「祖先文化不能再消失。」

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活動亮點包括照片翻拍教學，傳授數位典藏技巧，讓老照片得以永存，專業解說員分享照片背後的故事，耆老現身說法，勾勒出保力村的變遷軌跡。館內珍藏六堆地區清代至民國時期的木器、竹編與農具，展現客家先民刻苦耐勞的精神。客委會委員黃啓仁、宋延棟，及茄苳文史協會前理事長楊景謀等也到場共襄盛舉，枋寮板仔寮藝文館理事長李銘煌老師更分享如何將文史化為地方資產。

張明文表示，保力村的客家文化在強勢閩南文化下逐漸式微，許多村民已不諳客語，但透過老照片與耆老記憶，能讓年輕世代重新認識根源。車城保力客家文化發展協會理事長張吉雄說，「保力是客家子弟，卻講閩南話，這是保力客庄的獨特縮影。」他期盼這樣的活動能喚起文化意識，串連世代情感。

保力村長張明文歷經近一年與恆春半島耆老蒐集老照片與文史資料。（記者蔡宗憲攝）

耆老們細數照片中的故事。（記者蔡宗憲攝）

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