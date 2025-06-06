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    美國華盛頓州綠河學院 與高雄6高中簽教育交流意向書

    華盛頓州綠河學院與高雄6所高中，簽署教育交流意向書。（高市府提供）

    華盛頓州綠河學院與高雄6所高中，簽署教育交流意向書。（高市府提供）

    2025/06/06 09:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國華盛頓州金郡奧本市的綠河學院（Green River College），與高雄市新莊高中等6所高中，簽署教育交流意向書，雙方未來將積極促成台美師生國際互動。

    高雄市與美國華盛頓州金郡、西雅圖市，分別於1977年及1991年締結姐妹市。高市府訪團一行人，由行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森率隊，於美國時間6月4日拜會兩市，分享城市治理與教育創新。

    為拓展教育合作，訪團此行特別前往綠河學院（Green River College），見證與與高雄市新莊高中、前鎮高中、林園高中、仁武高中、中山高中及小港高中等6所高中，簽署教育交流意向書。

    綠河學院擁有航空維修、工程學、資訊科技等職業導向與STEM課程，與當地產業接軌，在國際教育領域享有盛譽。其中，鄭采恩院長管理的Discovery Academy，是專為美國小六到高中生設計職涯探索的短期課程。

    西雅圖市政府教育及早教處長夏培爾（Dwane Chappelle）表達支持未來簽署合作備忘錄、媒合姐妹校深化合作；訪團也和西雅圖公立學區校長、金郡貝爾維尤（Bellevue）景美學區校長、綠河學院副校長與院長會晤，就姐妹校運作形式交換意見，並邀請兩學區學校和高雄學校進行線上交流。

    教育局長吳立森強調，高市府將持續深化與美國教育機構的合作網絡，為學生打造多元、具全球競爭力的學習環境；行國處長張硯卿指出，高雄與美國姐妹市金郡、西雅圖的交流面向，涵蓋節慶互訪、教育、農產行銷、消防專業等領域，此行在教育領域開啟更多合作機會。

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