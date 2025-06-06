「空戰」畫面曝光！5隻烏秋凶悍圍攻 大冠鷲悽慘沒還手

5隻烏秋空中輪流圍攻大冠鷲。（拍鳥俱樂部鳥友蔡德旺獨家提供）

2025/06/06 08:36

〔記者李容萍／桃園報導〕這裡也流行空戰？但是絕對不會「以大欺小」！家住新竹、也是拍鳥俱樂部鳥友蔡德旺，前天利用下午雨停，跨縣到桃園市八德埤塘生態公園拍五色鳥，過程中，突然看到天空難得畫面，俗稱烏秋的大卷尾，竟有5隻在空中追著1隻大冠鷲。

蔡德旺在臉書PO文形容「這隻看起來有點落魄的大冠鷲路過烏秋的領空，可能是沒錢交保護費，被一群烏秋流氓追趕圍剿。」大冠鷲完全沒有還手，尾羽、翅膀有些悽慘狀，堪稱本年度最慘。

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對此，資深生態導覽老師胡登雄說明，大冠鷲的飛羽及尾羽磨損應該是繁殖時忙碌過度而磨損，至於飛羽缺口（兩邊對稱都有缺）是季節性的換羽，並不是被烏秋咬破！

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今日向本報記者表示，「這畫面很難得，就是精彩」，鳥友過往曾看過2隻或3隻烏秋圍攻大冠鷲，這次竟多達5隻，也太壯觀了！

黃蜀婷說，當時蔡德旺是在八德埤塘生態公園拍五色鳥，不是拍這個，突然出現的精彩畫面，當時他驚見天空怎麼來了好幾隻鳥，立刻架起俗稱大砲的望遠鏡頭一看究竟，結果看到「這麼大的鳥，竟被5隻小鳥追著跑」。

事實上，大卷尾俗稱烏秋，體型小，身長約20多公分，個頭小但膽子大，以對更大體型鳥類的攻擊行為著稱，例如對烏鴉毫不猶豫地進行俯衝攻擊，當猛禽侵入其領域時，大卷尾也會毫不退縮，贏得了「鴉王」的非正式稱號。

至於大冠鷲又名冠蛇鵰、冕蛇鵰、食蛇鵰，粵語俗稱食蛇鷹，是一種中大型猛禽，大冠鷲身長約55至75公分，翼展約150至170公分，可是烏秋的好幾倍大。

5隻烏秋空中輪流圍攻大冠鷲。（拍鳥俱樂部鳥友蔡德旺獨家提供）

5隻烏秋空中輪流圍攻大冠鷲。（拍鳥俱樂部鳥友蔡德旺獨家提供）

拍鳥俱樂部鳥友蔡德旺，在桃園市八德埤塘生態公園拍攝五色鳥。（拍鳥俱樂部鳥友蔡德旺獨家提供）

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