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    今年首颱下週現蹤機率高 氣象專家：恐挾帶大量水氣

    「林老師氣象站」表示，歐洲系集數值模式模擬顯示，熱帶擾動92W位於菲島東部外海，環境屬中等到有利於再發展的條件，成颱機會高。而後續循環境駛流場導引，由南向北前進，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地，因此太平洋高壓勢力消長會是主導關鍵。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」表示，歐洲系集數值模式模擬顯示，熱帶擾動92W位於菲島東部外海，環境屬中等到有利於再發展的條件，成颱機會高。而後續循環境駛流場導引，由南向北前進，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地，因此太平洋高壓勢力消長會是主導關鍵。（圖擷自臉書）

    2025/06/06 07:57

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年迄今仍未有颱風生成，這也是2016年以來少數直到6月都還沒有颱風生成的一年。氣象粉專引用各國模式預報指出，目前各家共識為，「下星期颱風現蹤機率高」，不過具體路線或走向，目前不同預測的走向完全不一樣。但無論未來路徑為何，由於環境有利於發展，加上西南季風影響，水氣量會非常多，若真的侵台須格外留意。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，包含歐洲、美國、德國等各國模式的最新預報，3家都報出下週將有熱帶系統，也就是「下星期颱風現蹤機率高」這件事，算是有共識了。但具體路線或走向，仍要等低壓系統真正成形再判斷。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，3家主流模式雖然都有報出颱風，但預測走向完全不一樣，顯見變數極高。該粉專也強調，在目前這個時間點要回答颱風會不會來，完全做不到，硬回答也是瞎猜，起碼要到週末以後才會有初步的看法。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，以現在的預報資料為準的話，是可以大致指出，無論未來路徑為何，應該會有一個範圍很大的系統，而且將有西南季風支援，水氣量會非常多。如果最終結果是不幸侵台，那雨量很可能會是需要關注的重點。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」在文末也提醒，這個低壓甚或颱風，會是下星期的觀察重點，請多留意。

    「林老師氣象站」發文指出，今年首颱，就可能對我們會有影響！根據歐洲模式最新模擬結果顯示，在下週二（10日）後，太平洋高壓軸線明顯西伸，高壓邊緣的東南風與原來就在南海附近的西南風交會，在南海至菲島附近海域形成一個季風低壓槽。而根據過去監測經驗，這種季風低壓槽常常就是熱帶擾動或颱風生成及發展的溫床；也使得今年首颱有非常大的機會在本月冒出頭。

    「林老師氣象站」表示，歐洲系集數值模式模擬也顯示，熱帶擾動92W位於菲島東部外海，由於所處海域海溫達攝氏30至32度高溫，垂直風切又小，環境屬中等到有利於再發展的條件，成颱機會高。而後續循環境駛流場導引，由南向北前進，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地，因此太平洋高壓勢力消長會是主導關鍵。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，包含歐洲、美國、德國等各國模式的最新預報，3家都報出下週將有熱帶系統，也就是「下星期颱風現蹤機率高」這件事，算是有共識了。但具體路線或走向，仍要等低壓系統真正成形再判斷。（圖擷自臉書）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，包含歐洲、美國、德國等各國模式的最新預報，3家都報出下週將有熱帶系統，也就是「下星期颱風現蹤機率高」這件事，算是有共識了。但具體路線或走向，仍要等低壓系統真正成形再判斷。（圖擷自臉書）

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