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    06/06 各報重點新聞一覽

    蕭萬長組閣時的行政院秘書長、台灣糖業協會前董事長張有惠，涉背信掏空自肥起訴。（資料照）

    蕭萬長組閣時的行政院秘書長、台灣糖業協會前董事長張有惠，涉背信掏空自肥起訴。（資料照）

    2025/06/06 06:57

    自由時報

    離任設職自肥、掏空糖協 前糖協董座張有惠 涉背信起訴

    長年追隨前副總統蕭萬長、且在蕭組閣時擔任行政院秘書長的張有惠，二○○六年辭去台灣糖業協會董事長後，涉與糖協時任秘書長吳澤春共謀，由吳盜用王姓董事私章，聘任張為高級顧問，張因此領走七七二萬元薪資自肥；張等人另設立「台產公益協會」向糖協申請補助，等六八○萬元補助款入帳後，時任台產協會秘書長、即張有惠之子張介嶺等人，為規避無給職規定，旋即辭職以顧問車馬費等名義領走六○五萬餘元。台北地檢署昨依背信等罪嫌起訴張有惠父子、吳澤春等七人。

    詳見離任設職自肥、掏空糖協 前糖協董座張有惠 涉背信起訴

    藍罷綠委 又4案失敗喊停 罷蘇巧慧、吳琪銘、蔡其昌、何欣純都未達標

    國民黨推動罷免民進黨立委的連署送件數持續摃龜！繼原住民立委陳瑩、伍麗華罷免案失敗後，罷免新北市立委蘇巧慧、吳琪銘及罷免台中市立委何欣純、蔡其昌的公民團體，昨天都宣告，因連署書份數沒有達標，因此決定不送件，罷免行動提前喊停。

    詳見藍罷綠委 又4案失敗喊停 罷蘇巧慧、吳琪銘、蔡其昌、何欣純都未達標

    詐團律師起訴仍執業 繼續洗錢 政院推修法 擴大律師停職範圍

    近年不少律師淪為詐騙集團軍師，但被究辦起訴後仍在執業，甚至繼續幫詐團洗錢，因為現行規定，除非律師犯下特定重大犯罪，才能命其停業，而洗錢、組織犯罪等都不在其中，行政院決定擴大律師停止職務範圍，並於昨天行政院會上通過「律師法部分條文修正草案」。

    詳見詐團律師起訴仍執業 繼續洗錢 政院推修法 擴大律師停職範圍

    聯合報

    川習通話互邀訪問 川普：不再有稀土問題 央視：美歡迎陸留學

    美國總統川普上任後近五個月，昨晚終於與大陸國家主席習近平通電話。根據央視新聞報導，川習同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平並歡迎川普再次訪華，川普則表示誠摯感謝。

    詳見川習通話互邀訪問 川普：不再有稀土問題 央視：美歡迎陸留學

    陸通緝我資通電軍20人！陸委會一句話道破對岸意圖

    據新華社報導，大陸廣州市公安局天河區分局五日發布懸賞通告，指控我「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，因此對廿名參與實施網路攻擊活動的重要「犯罪嫌疑人」進行懸賞通緝。

    詳見陸通緝我資通電軍20人！陸委會一句話道破對岸意圖

    中國時報

    川：稀土已沒問題 習：撤貿易消極舉措

    中共總書記習近平與美國總統川普6日晚間通上電話，兩人談了1個半小時，習近平呼籲美國慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，川普則重申繼續奉行一中政策。對於貿易談判，習希望美方遵守已達成的共識，撤銷對中國實施的消極舉措，並相互邀請訪問；川普則稱願共同努力落實協議，歡迎中國留學生來美學習。川普在自己的社群媒體則提到，兩人進行愉快的通話，透露「關於稀土產品的複雜性，應該不會再有任何問題。」

    詳見川：稀土已沒問題 習：撤貿易消極舉措

    綠委搭公務車吃鍋 廉政署出手

    監察院前祕書長李俊俋及多位監委遭爆濫用公務車，引發爭議，李請辭下台仍未能止住風波，本報記者5日接獲獨家爆料，民進黨多名立委今年1月10日中午集體前往萬華區「詹記麻辣火鍋」聚餐，其中吳沛憶、黃捷與沈伯洋遭目擊搭乘立院公務車往返。立法院人士私下指出，綠委並未違反立院使用車輛規定，但社會觀感不佳，且可能排擠其他立委參與正式活動或洽公。

    詳見綠委搭公務車吃鍋 廉政署出手

    罷免何欣純的罷團「不純下架」宣告不再送件。（記者黃旭磊攝）

    罷免何欣純的罷團「不純下架」宣告不再送件。（記者黃旭磊攝）

    行政院會昨通過「律師法部分條文修正草案」，擴大律師停止職務範圍。 （行政院提供）

    行政院會昨通過「律師法部分條文修正草案」，擴大律師停止職務範圍。 （行政院提供）

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