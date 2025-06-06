今各地悶熱午後續防雷陣雨！氣象署揭熱帶擾動發展機率

中央氣象署指出，今天水氣稍多，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。今日氣溫方面，各地高溫約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時天氣悶熱。（資料照）

2025/06/06 06:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（6日）水氣稍多，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲的天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，前往山區活動請留意天氣變化。

今日氣溫方面，各地高溫約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時天氣悶熱，戶外活動請多補充水分，至於低溫普遍在24至26度。至於離島天氣，澎湖為多雲短暫陣雨，金門、馬祖為多雲到晴，澎湖25至31度，金門24至29度，馬祖23至27度。

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氣象署也提醒，本週末至下週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，不過發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將密切觀察熱帶系統發展動態，以及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東南風至偏南風，全台風速弱，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六至下週一環境為偏南至西南風，水氣略微減少，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，在山區還有近山區發生大雨的機率較大。其中週六西半部山區有局部大雨發生的機率，週日北部地區及中部山區亦有局部大雨發生的機率；清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

另外週六晚至週日晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，週末交通往返請留意航班資訊。

下週二至下週四環境為偏南至東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日風向為偏南風至西南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 25 ~ 31 27 ~ 32 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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