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    上班注意改道！ 台南永康中正北路瓦斯外洩 持續封路

    台南永康中正北路瓦斯外洩，漏夜開挖尋找洩漏源，現場直至6日上午6時仍封閉道路處理中。（民眾提供）

    台南永康中正北路瓦斯外洩，漏夜開挖尋找洩漏源，現場直至6日上午6時仍封閉道路處理中。（民眾提供）

    2025/06/06 06:39

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中正北路昨（5）日晚上傳出瓦斯外洩，相關單位漏夜開挖尋找洩漏點，截至今天上午6時為止，仍封閉北上往新市方向中正路至中正七街口路段，現場處理中，由於該路段是重要交通要道，上下班尖鋒時段車流量大，提醒民眾提早改道。

    台南市消防局於昨晚7時09分接獲民眾報案，永康區中正北路56-15號附近有瓦斯味，立即出動鹽行等分隊4車8人前往，於水溝偵測到可燃性氣體，緊急佈水線防護，也疏散附近的店家人員及顧客。

    瓦斯公司人員接獲通知後到場偵測有漏氣現象，閉關二端的開關閥門並尋找洩漏源，永康警方也到場封鎖50公尺內範圍，晚上8時30分左右封路中正北路北上新市方向中正路到中正七街口路段。

    昨晚接近10時左右確認現場瓦斯濃度下降後，於10時32分開挖進行後續處理，並在洩漏源附近持續噴灑水霧防護，直到上午6時，現場仍封閉道路尋找洩漏點中。

    由於即將進入上班尖鋒時段，車流將增加，警方呼籲用路人提早改道因應。

    台南永康中正北路北向中正路至中正七街口路段仍封閉管制，持續開挖尋找瓦斯外洩洩漏源的管線。（民眾提供）

    台南永康中正北路北向中正路至中正七街口路段仍封閉管制，持續開挖尋找瓦斯外洩洩漏源的管線。（民眾提供）

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