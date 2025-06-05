打造最狂嘉義雞肉飯指南！蔡灯偉因「害同事吵架1句話」狂嗑197家

蔡灯偉斜槓當火雞肉飯研究員，分析各家雞肉飯特色。（記者王善嬿攝）

2025/06/05 23:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義雞肉飯雖然都以火雞肉製作，但每家各有獨家配方，各具特色，「哪間雞肉飯最好吃？」常成為熱門話題。43歲上班族蔡灯偉為探究各家雞肉飯特色，立志吃遍嘉義縣市雞肉飯，累計不重覆造訪已197家店，他2021年起設立「Byway嘉餚-嘉義雞肉飯指南」臉書粉絲專頁，將吃過的雞肉飯逐一記錄包括火雞肉胸、腿比例及特色小菜等心得。

蔡灯偉來自台中市，嶺東科技大學視覺傳達系畢業，婚後移居嘉義市至今超過10年，目前是上班族。剛到嘉義時，他隨口詢問同事，「哪間雞肉飯最好吃？」不料意外引發戰火，引起同事間不愉快，讓他立志吃遍所有雞肉飯，自己找答案。

請繼續往下閱讀...

嘉義市有超過120家雞肉飯，蔡灯偉四處打聽雞肉飯店家，再實地走訪，運用化工背景養成的數據分析能力，分析記錄每家店的火雞肉飯紅（腿肉）與白肉（胸肉）比例、淋醬汁或拌豬油雞油、油蔥酥是炸或滷、白飯是否粒粒分明以及特色小菜等，火雞肉飯研究版圖也擴及嘉義縣中埔鄉、朴子市等地。

吃遍197家雞肉飯，問他如何吃雞肉飯才道地？蔡灯偉說，嘉義雞肉飯與外縣市雞肉飯不同之處，除了用火雞肉製作，因為多採用低溫方式烹調，軟嫩不柴，米飯、黃色醃蘿蔔、味噌湯等也不馬虎，如桃城三禾火雞肉飯當天由嘉義米商直送白米烹調，米飯粒粒分明，還有中埔頂六江家雞肉飯，會採用日本奈良漬醬瓜，豐富口感。

他還曾造訪現在已歇業的原始雞肉飯，從碗緣印有「（嘉義夜市老牌王家火雞肉飯）」的字樣，得知店面原本在舊嘉義市公所旁，後來搬遷等等歷史。

蔡灯偉說，雞肉飯好吃與否因人而異，每個嘉義人心中都有一碗雞肉飯，嘉義縣市有超過300家店，他目標造訪、記錄至少250家，有興趣的民眾可依口味、喜好，按圖索驥找到自己心中的雞肉飯，進而認識嘉義市歷史人文。

嘉義雞肉飯各有特色，蔡灯偉打造嘉義雞肉飯指南，提供饕客參考找尋心中的美味雞肉飯。（記者王善嬿攝）

蔡灯偉已造訪197間雞肉飯，還分析各家雞肉飯特色，在臉書用文字記錄。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法