金門水試所年度上菜 「麒麟菜」回饋價開賣即起登記

一年一度，金門水試所再次推出營養價值豐富的「麒麟菜」。（記者吳正庭攝）

2025/06/05 22:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣水產試驗所說，「麒麟菜」高纖維、低脂肪、低熱能，富含礦物質、微量元素，去年首推大受歡迎，今年再以每包300公克、150元的價格回饋鄉親，即日起到6月13日受理登記。

水試所去年首次養殖麒麟菜成功，雖然產量不多，但因營養價值高，價格實惠，意外「大賣」，也加強水試所持續養殖推廣的信心。

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水試所技工楊力橋說，麒麟草是海洋藻類，藻體呈紅色或暗紅色，外型叉狀分枝不規則生長，樣貌很像珊瑚，俗稱「珊瑚草」。

她說，麒麟菜有高纖維、低脂肪、低熱能，富含礦物質、微量元素，其中的鈣、鋅含量高，因含有海藻多醣，有助增強體力，幫助消化。

她提醒，剛買回家的生鮮「麒麟菜」不易保存，可以清水清洗並汆燙冷卻，一般汆燙後的麒麟菜會呈暗褐色，冷凍可保存半年，冷藏可保存的天數很短。

料理方式，可添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌，或直接以蒜、薑、肉絲爆香後加入汆燙好的麒麟菜直接熱炒，也可以冰糖、紅棗、枸杞烹煮美味海燕窩飲品。

水試所表示，由於數量有限，售完為止，有意購買的民眾請盡量提早以電話：（082）326408登記預訂，陸續通知領取。

金門水試所從水中打撈的「麒麟菜」。（記者吳正庭攝）

水試所表示，麒麟草是海洋中的藻類，藻體呈紅色或暗紅色，外型叉狀分枝不規則生長，因樣貌很像珊瑚，俗稱「珊瑚草」。 （記者吳正庭攝）

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