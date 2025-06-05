成功大學前代理校長黃定加辭世 享耆壽94歲

黃定加是成大首任副校長，畢生秉持「理直氣和、至誠通天」行事處事原則。（成大提供）

2025/06/05 22:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學前代理校長黃定加榮譽講座教授，5月27日安詳辭世，享耆壽94歲。作為成大人的他，人生定調為教學、研究，最大願望是為國家培育人才，畢生秉持「理直氣和、至誠通天」的行事處事原則，並曾解決成大2筆棘手土地問題。

黃定加教授曾任化工系系主任及所長，任內積極爭取教師名額及教學研究設備與空間，系上教師人數增加，也大幅拓展研究領域，奠定系所日後發展基礎。他亦倡導行政制度化，強調公平、合理、公開，堅持不因人廢事等原則，深受師生敬仰。

請繼續往下閱讀...

當吳京校長在成大創設副校長職務時，力邀黃定加教授擔任此一要職。在出任首任副校長期間，他全力協助推展校務並擔任校園規劃小組召集人，每兩星期開會一次，關注的範疇從路燈到校園整體規劃、從文資保護到用路安全等，亦負起監督學校工程規劃與校園施工等任務。

黃定加代理校長期間，除延續各項既定政策及籌備校長遴選工作外，更成功處理兩筆棘手的土地回收事務，分別是現今成大醫院門診大樓及太子文旅部分用地的土地。此外，又積極推動增設新的研究中心、擬定文學院語言中心設置辦法草案等。

黃定加過去接受訪問時，曾談起回收兩筆複雜的土地，當時只向負責的單位同仁強調，「該怎麼辦就怎麼辦，假定有什麼問題，我會負責！在不冤枉別人之下，我們該怎麼辦就怎麼辦」，學校行政部門人員在校方全力支持下，終於徹底解決了棘手的土地問題。

黃定加教授為人低調謙和，不邀功、不求職務。他曾說過，「該做的事就要負責任地做好，這樣人生就可以過得很踏實。」他從學生到老師、到系主任、所長、副校長到代理校長，始終秉持敬業精神，終身奉獻教育、深耕母校。其「理直氣和、至誠通天」之處事哲學，令後輩景仰與緬懷。

成大說，感念黃定加教授的付出與貢獻，校方已組成治喪委員會協助相關事宜。6月8 日上午9時30分於臺南市南區殯儀館明德廳舉行公祭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法