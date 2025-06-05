高中生遇難題call out作者引熱議 徐國能到武陵高中「現場解題」

武陵高中邀請作家徐國能（右）與學生進行一場深刻的文學對話，而當時在課堂上「call out」的高2生林天宇（左），也與電話線那頭的作者相見歡。（校方提供）

2025/06/05 21:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年3月間，桃園市立武陵高中學生寫學習單時，被1道散文題所困惑，直接call out給作者、台師大國文系教授徐國能，沒想到真的接通還親切講解，同學將影片PO網後引發熱議，校方今（5）邀請徐國能與學生進行一場深刻的文學對話，過程中掌聲不斷，而當時在課堂上「call out」的高2生林天宇，也與電話線那頭的作者相見歡。

校方表示，徐國能因武陵高中學生在課堂上的熱情call out，意外登上媒體版面，消息一出，隨即湧入大量電話與電子郵件要求「現場解題」，也開啟了這場深刻的文學對話，講座現場，徐國能以2小時的時間，娓娓道來他的人生歷程、閱讀經驗與對文學的深情體悟。

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徐國能提到，曾在PTT上回應1首捷運詩〈但願〉，從這段經歷談起，分享自己如何在日常生活中汲取靈感，觀察人世興衰與時代變遷，並將這些畫面化為文字，沉澱為思索。

他認為，文學的力量在於陪伴，並引用顧城的詩〈小巷〉「沒有門，沒有窗......拿把舊鑰匙，敲著厚厚的牆」，形容人在苦悶與無解中，如何透過文學尋找出口，文學也許無法改變現實，但能在你生命的某段時光，靜靜陪你同行。

談到許多人對文學的印象，往往是「數學不好，才讀文組」、「文學很高深」、「文人氣質特別」、「要懂修辭才行」，甚至是「理性關心社會議題，感性追尋夢幻世界」，對此，徐國能以幽默又深刻的方式，點出社會對文學的既定印象，也引導學生重新思考文學真正觸及的是什麼。

徐國能在演講中援引諾貝爾文學獎得主高行健《八月雪》中，弘忍與慧能的一段對話「門裡有什麼」、「和尚和我」、「我為何物」、「心中之念」，提醒學生，文學從來不只是詞藻的堆疊，而是對我是誰、我要往哪裡去，這類根本問題的探問，正是這些思索，讓文學在時代更迭中，依然動人、依然有價值。

武陵高中邀請作家徐國能與學生進行一場深刻的文學對話。（校方提供）

武陵高中邀請作家徐國能（右）與學生進行一場深刻的文學對話，左為校長林煥周。（校方提供）

武陵高中邀請作家徐國能與學生進行一場深刻的文學對話。（校方提供）

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