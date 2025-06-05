高雄新興社宅預定地要拆「榕之屋」及百年老榕 地方有異議

高雄新興安居社宅預定地，預計要拆除二戰後美軍宿舍「榕之屋」。（記者葛祐豪攝）

2025/06/05 21:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新興區目前並無社宅，國家住都中心選定新興公園旁土地，規劃蓋新興安居社宅，預計拆除二戰後美軍宿舍「榕之屋」，百年老榕也傳不保，引起地方不捨；對此，國家住都中心表示，「榕之屋」經文化局認定為非歷史建築物，市府則強調百年老榕一定保留。

國家住都中心規劃在新興區八德、民族路附近的國產署土地，興建3棟共595戶的新興安居社宅，基地內現有二戰後美軍宿舍的榕之屋、百年老榕樹、滾球場等。

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榕之屋是2002年工務局以「老榕樹之屋」理念保留，後由社區志工認養整修，經常在此辦活動，是社區具人文歷史的活動空間。居民在說明會上盼保留全貌，建議社宅可設在新興區公所後方停車場（政戰局管有）、或民族拖吊場（台銀土地）。

國家住都中心則表示，榕之屋經過文化局認定為非歷史建築物，地方看法不一，前年民間表示要保留修復，今年則有人認為建物老舊漏水，有結構安全問題，建議拆除；目前規劃方向是拆除榕之屋，保留更多樹木綠地。

住都中心強調，高雄社宅能量尚不足，中籤率偏低，仍有社宅需求。經盤點，本基地為新興區唯一可建築用地； 民眾提到區公所後方停車場，正辦理都更，民族拖吊場則有公用需求。

居民也質疑，外傳社宅將剷除99棵樹木？住都中心回應說，會請第三方專業團隊，評估樹木處置方式，目前還在都計變更階段，非最終方案，將於執照申請階段，依法辦理交評等作業。

市議員湯詠瑜建議，將新興安居命名為「榕之屋安居」，保留歷史記憶，並將新興運動中心及社福設施納入規劃；副市長林欽榮表示，已舉辦2次地方說明會，老榕樹一定保留，若榕之屋無法保留，將把意象融入。

「榕之屋」旁的百年老榕，市府強調一定保留。（記者葛祐豪攝）

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