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    台南一中「真男人」 校長廖財固每天起床後做100下伏地挺身

    台南一中校長廖財固當場示範作伏地挺身。（記者洪瑞琴攝）

    台南一中校長廖財固當場示範作伏地挺身。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/05 21:45

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕驪歌響起，台南一中畢聯會製作師長快問快答影片作為感謝紀念，校長廖財固受訪中意外透露生活習慣，每天起床出門前做伏地挺身100下，被學生封為「南一中的真男人」。他今（5）日當場示範，自嘲動作不標準，分享健身祕訣之外，還幽默地說，尤其在台南「美食邪惡之都」，更要注意「瘦身減肥」！

    廖財固說，每天100下伏地挺身，這是每天早上基本次數，有時有空的話，一整天下來會累積做到超過200下。主要是前年陪伴學生單車環島前，為了訓練核心肌群，每天做伏地挺身和健腹輪，後來因為環島太多天，壓迫到神經，暫時無法做健腹輪，從那時候開始，每天固定起床後做100下伏地挺身，持續到去年的單車環島訓練，成為每天固定習慣，如果出差或出國，還是會在飯店房間持續做，「現在已經養成習慣，沒有做還會覺得怪怪的」。

    廖財固也幽默地說，台南是「美食邪惡之都」，2019年來台南一中服務後刻意控制體重，透過飲食控制與騎飛輪，瘦了10多公斤；為了維持體態，把伏地挺身作為生活習慣，加上飲食有注意，雖然體重有回升一點，但是身材保持得還不錯。

    廖財固分享運動樂活，每天至少做伏地挺身100下， 中間沒休息，但是都做得很快，「可能動作不標準，開心就好」。

    這支台南一中畢聯會專訪影片中，廖財固特別提到台南一中校訓「誠慧健毅美」與新竹中學有段淵源，可能南一中人自己也不知道；校長室有棵「榕柏化石」，揭開神祕身世，別具校園精神意義，甚至校園地底下曾埋藏太平洋戰爭時美軍轟炸日軍的炮彈尾巴，別有看頭。

    台南一中校長廖財固為了陪伴學生單車環島之旅，訓練體力養成做伏地挺身的生活習慣。（記者洪瑞琴攝）

    台南一中校長廖財固為了陪伴學生單車環島之旅，訓練體力養成做伏地挺身的生活習慣。（記者洪瑞琴攝）

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