週五西半部高溫上看33度 各地午後慎防雷陣雨

週五各地午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率。（資料照）

2025/06/05 22:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（6日）各地高溫更加回升，東半部高溫約30度，西半部約30至33度；各地午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率，請民眾外出時需留意天氣變化，建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，明天水氣仍稍多，清晨至上午台灣西半部地區及澎湖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，明天各地高溫更加回升，南部近山區溫度會再更高一些，感受悶熱，外出請注意防曬並多補充水分，而低溫則普遍在24至26度；澎湖為多雲偶有短暫陣雨的天氣，金門、馬祖為多雲到晴，澎湖25至31度，金門24至29度，馬祖23至27度。

天氣風險公司提醒，明天至週末溫度炎熱，留意午後局部大雷雨，各地山區已及中部以北、東半部的平地都有機會出現午後雷雨，並且有局部大雷雨發生的機會，前往山區、低窪地區或是溪流邊活動都還是要特別小心。

紫外線方面，明天除了新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

氣象署也提醒，東北風偏強，台灣海峽北部平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。明（6）日台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

空氣品質方面，明天環境風場為東南風至偏南風，全台風速弱，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫更加回升，東半部高溫約30度，西半部約30至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，除了新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，明天竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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