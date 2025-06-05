盧秀燕要恢復國民黨執政時雞尾酒式發電 何欣純好訝異

民進黨立委何欣純對盧的雞尾酒發電說法感到訝異。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/05 20:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕4日在市議會備詢時，表示要恢復國民黨執政時雞尾酒式發電，民進黨立委何欣純昨天表示感到訝異，因為前總統馬英九執政時，就是國民黨的「雞尾酒式」發電，是台灣燃煤發電佔比最高的時期，也是台灣用煤量創下最高紀錄的時候；她並強調，當年如果不是台中市府以都審為由卡關十五個月，現在一座燃氣機組早就上線，退場二座燃煤機組。

環保局長陳宏益強調，台灣沒有自有能源，很多能源是靠向國外購買，能源要多元化，而且分散，這個國家的電力才能穩定，對國防才是長治久安。

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民進黨立委何欣純表示，行政院為了讓中火燃煤機組提早除役，已經規劃了六部的燃氣機組，就是要全力減煤、穩定的供電，這才是負責任的態度；而中火二○二四年較二○一四年，已經減煤了六百萬噸以上，減煤達三成四；空污减七成七，當年如果不是台中市府以都審為由卡關十五個月，現在一座燃氣機組早就上線，退場二座燃煤機組。

同黨議員張家銨痛批，盧秀燕提出的「雞尾酒式」發電主張，更凸顯她一貫「什麼都想要、什麼也做不好」的包牌式策略，要乾淨、要有效率、要便宜電價，又不願承認支持核電與否的立場。

議員黃守達質疑，盧市長所稱的雞尾酒複合式發電就是在逃避問題模糊焦點，關鍵應該是能源配比與安全風險的控管，要確保穩定供電並兼顧環保與經濟發展。而馬英九時期不僅用煤量創下最高歷史紀錄，停電次數跟現在相比不只3倍，不僅有更高的核安風險，空汙也更嚴重，電網更不如現在具備韌性。不知道盧市長屬意的國民黨執政時期，到底指的是哪一種？

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