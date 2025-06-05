議員批民眾已陳情樟樹有鳳頭蒼鷹育雛地 台中市府還強行修剪

市議員謝志忠批市府把鳳頭蒼鷹的育雛地的樹木強行修剪。（謝志忠提供）

2025/06/05 20:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議員謝志忠表示，民眾向市府反映，豐原區圓環南路的樟樹有鳳頭蒼鷹的育雛地，民眾於3月12日透過1999向市府陳情，請暫緩修剪，不料市府仍於5月16日強行修剪作業，顯見市府漠視保育原則，違反野生動物三不「不接觸、不干擾、不餵食」原則中的「不干擾」。

建設局表示，3月接獲民眾陳情後，隨即針對樹木修剪議題與住戶及地方意見領袖溝通協調，建立修剪共識，朝延後修剪方式辦理，以達到生態保育與防災安全並重，延後至5月辦理，廠商僅針對該路段有公共安全之虞的樹木進行矮降，對地方居民關心的育雛棲地樹木則進行保留及保護作業。

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市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達表示，鳳頭蒼鷹為二級保育類動物，是台灣唯一能終年在都會區內棲息並繁殖的日行性猛禽，在台中市有漸增的趨勢。謝志忠表示，根據台灣猛禽研究會的資料，鳳頭蒼鷹多在11月開始配對、築巢，隔年3月下蛋，雛鳥在4至5月間孵化，6月離巢後，親鳥還會接濟食物一段時間，接著幼鳥才會離開出生地，去尋找自己的領域，市府此次作為，無疑對育雛期中的猛禽構成嚴重干擾，至今仍不知該鳳頭蒼鷹幼雛下場。

謝志忠指出，2019年建設局曾在颱風後修剪路樹時，因接獲民眾通報有同為二級保育動物黑翅鳶築巢，與農業局協同會勘後主動暫緩修剪路樹，但現今卻以如此粗糙手法處理，顯示市府處理標準不一，保育原則淪為空談，要求應建立完整的「生態保育作業標準程序」，並落實跨局處協調機制，確保保育類野生動物不再因人為疏失受到干擾。

市議員謝志忠要求修剪路樹要尊重生態保育（記者蘇金鳳攝）

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