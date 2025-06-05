業者哀怨！找錢後「碰食物」要開罰 黃暐瀚：是變麻煩但支持

衛福部修正《食品良好衛生規範準則》，規定食品從業人員的手部，不得同時或接續接觸金錢。示意圖。（資料照）

2025/06/05 22:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部昨（4日）修正《食品良好衛生規範準則》，規定食品從業人員的手部，不得同時或接續接觸金錢，及其他有汙染之虞的物品，若遭到檢舉又沒有改正，最高可處2億元罰鍰。對此，媒體人黃暐瀚今（5）日表示，「是變麻煩了，但更乾淨了，應該支持。」

黃暐瀚今日於臉書粉專提到，衛福部修正的《食品良好衛生規範準則》，規範包含「食品製造業」、「相關業者」以及「外送行業」。因此，未來小吃攤、餐廳從業人員，不得碰完錢後又處理食物；外送食品須完整包覆；外送人員不可吃檳榔、抽菸、吃口香糖；工讀生在內的新進人員須經食安教育等，違者將罰6萬到2億元，但會先勸導與限期改善，不會立即開罰。

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規定公布後，就有小吃攤業者抱怨，如果只有1個人的攤商，怎麼可能不碰錢，難道是要多請1位收銀人員？這樣成本增加太多，會吃不消。不過，黃暐瀚解釋，台灣很多早餐店，早就已經建立「顧客自己找錢」的默契，把零錢盒放在桌上，客人自己給錢、自己找錢，早餐店老闆則專心料理食物，不用碰錢。

黃暐瀚還提到，或者現在很多的夜市攤販，都已經使用了「行動支付」，讓消費者邊掃邊買、邊走邊吃，也很愜意。最後，黃暐瀚呼籲，台灣確實是「零錢貨幣」使用頻率不低的國家，但不能因為這樣，就不想辦法禁絕「碰食物就不碰錢」的原則，並強調，「是變麻煩了，但更乾淨了，應該支持。」

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