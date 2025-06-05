竹縣清代、日治鐵道遺構首度文資勘查 文史界盼保存百年鐵道見證

湖口營區前的鐵騎路下方，留下日治初期兩座鐵道橋樑。（記者廖雪茹攝）

2025/06/05 19:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一群關心湖口家鄉文史的志工，從爭取保存台鐵湖口車站日式站長宿舍為發想，投入挖掘、拼湊「大湖口鐵道遺構」！新竹縣政府文化局今天辦理文化資產價值評估現場預勘，提報人說明湖口鄉和竹北市交界山麓，仍可見清代到日治初期到中期的大湖口改良線鐵道遺構及舊鳳山溪橋台遺址，鐵道資源豐富，極具保留價值，更可能一改現存大湖口車站遺址的認知，建請文化局儘快展開調查，評估登錄文化資產的可行性。

縣議員蔡蕥鍹也到場關心促請縣府重視珍貴歷史遺構。文化局副局長郭秋燕表示，今為兩案首次初步勘查，文資委員實地現勘了解遺構保存現況之後，將綜合提報人意見與文獻資料等做初步討論，以利進行後續的文化資產整體價值評估。

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力爭1929年啟用的湖口車站日式建築群納入文資保存的志工吳家吉、郭台貴等人，獲資深鐵道研究者林志陽先生力助，展開大湖口鐵道溯源之路，克服文獻匱乏的窘境，歷經無數次踏勘，終於挖掘出新竹-楊梅間鐵道路線的多處史跡，並提報大湖口改良線鐵道遺構為文化景觀，內容涵蓋10處遺構。

吳家吉表示，對於湖口鐵道史，一般認為在湖口老街附近的大湖口車站公園石砌月台，為清末劉銘傳所建造，但據日本宮內廳1902年改良線圖，他們發現該處月台遺構應是日治初期興建；清代湖口鐵道應該在今天湖口的台1線上，老街的街頭附近，隨著日治1902年第一次改良線，1914至1929年間湖口老街隨大湖口車站人口和貨物流暢，老街逐步拓展成橫街和新街，與湖口老街的歷史時空發展吻合。

大湖口車站公園石砌月台，很可能是全台日治初期僅存的完整鐵道月台遺構，另外位於湖南社區於1902年紅磚橋台，結構完整漂亮；湖口營區前的鐵騎路下方，也留下日治初期兩座橋樑，都極具保留價值。

此外，客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中，與郭台貴3人提報的舊鳳山溪橋台遺址，包括鳳山溪1902年紅磚橋台及1929年複線水泥磚橋台兩處為歷史建築，這兩座橋台高度約10公尺甚為壯觀，見證當時跨溪工程艱難的技術，深具意義。

提報人一致認為，大湖口鐵道遺構顯現出百年鐵道變遷發展，建議保留修復活化湖口站日式站長宿舍作為鐵道故事館，為後人開啟湖口鐵道探索之旅，帶動湖口整體觀光。

吳家吉表示，一般認為大湖口車站公園石砌月台，為清末劉銘傳所建造，但據日本宮內廳1902年改良線圖，他們發現該處月台遺構應是日治初期興建。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局昨辦理文化資產價值評估現場預勘，文資委員實地勘查鐵道遺構保存現況。（記者廖雪茹攝）

位於湖南社區於1902年紅磚橋台，結構完整漂亮。（記者廖雪茹攝）

位於湖南社區於1902年紅磚橋台，結構完整漂亮。（記者廖雪茹攝）

鳳山溪1902年紅磚橋台。（記者廖雪茹攝）

鳳山溪1929年複線水泥磚橋台。（記者廖雪茹攝）

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