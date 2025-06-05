基隆單親媽車禍亡 建德國小成立專戶助女童度難關

基隆李姓單親媽媽在上班途中身禍身亡，身後留下就讀國小的女兒。（記者盧賢秀翻攝）

2025/06/05 20:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆李姓單親媽媽6月2日送女兒到建德國小上學，騎車到汐止上班途中，不幸在七堵車禍身亡。突如其來的意外令學校師生感到悲痛，也引起社會各界關注，市府教育處與學校啟動教育儲蓄戶機制，協助善心捐款，幫女童度過難關。

教育處說，女童是單親家庭，由母親照料，已安排專業輔導資源介入，並與建德國小啟動「教育儲蓄戶」機制，協助接收社會善心捐款，確保學習與生活支持不中斷，協助女童逐步走過難關。

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教育處說，依各級學校扶助學生就學勸募條例規定，學校為扶助經濟弱勢學生就學的勸募所得金錢，應專戶儲存於教育儲蓄戶，並專款專用在經濟弱勢學生的就學等相關支出，實際支出項目由建德國小「教育儲蓄戶委員會」審議決定，確保善款妥善運用。

想捐助民眾可透過教育儲蓄戶官方網站

https://www.edusave.edu.tw/school/info/5275A75C05CB413D9490438A2CD696A，進入建德國小頁面參考，或先打電話給學校輔導室確認，取得匯款帳號後，於匯款單備註欄註明「建德國小江同學專用」，輔導室電話請撥02-24334216#1041或1040。

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