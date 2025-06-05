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    3醫學系取消學霸高中生錄取資格 林智群嘆：有點殘酷！

    台中一名學霸上傳備審資料被抓包膨風、造假，遭3校醫學系取消錄取資格。示意圖。（資料照）

    台中一名學霸上傳備審資料被抓包膨風、造假，遭3校醫學系取消錄取資格。示意圖。（資料照）

    2025/06/05 21:07

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中楊姓高中生學測考了74級分，正取4所大學醫學系，並把備審資料發布至社群分享，不過卻被抓包許多資料膨風、造假，遭3間大學取消錄取資格，引發討論。對此，律師林智群認為，「對一個17歲單純想分享自己備審資料的學生而言，有點殘酷！」

    楊姓高中生正取上4間大學醫學系後，被網友抓包他將高中菁英盃辯論比賽中「單場優秀辯士」寫成「最佳辯士」，也被發現校長推薦函中提及楊生「沒有補習，學業成績仍穩定成長」的內容，與楊生曾在社群平台承認補習數學、國文與自然等3科的說法不一致。

    林智群在臉書發文表示，就算是台大醫學系本來要錄取他，看到新聞報導，也不會去踩這個雷。所以結果就是三殺，三個醫學系都拒絕他。「不過我覺得這樣的後果，對一個17歲單純想分享自己備審資料的學生而言，有點殘酷！」

    他認為，其實醫學系不太看你是什麼最佳辯士，「在醫學領域裡面，最佳辯士能吃嗎？」，在這個地方造假，有點畫蛇添足，毫無必要。「手段是沒必要的，結果是殘酷的，只能提早接受社會的鐵拳」。

    貼文一出，網友紛紛表示，「誠信是重點！」、「現在不糾正他，以後社會受害！他應該感謝此時被糾正，不然以後食髓知味，搞出什麼更可怕的事，罪更重！」、「重要資料都敢造假，取消錄取資格才是真正的教育」、「不真實的備審資料很多，但像他這樣歷史留名的只有他了，真的是很慘痛的教訓」、「如果他低調點也不會有人有興趣去起底他」。

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