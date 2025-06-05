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    彰化和美雨水下水道施工 市區淪「塞車迷宮」

    彰化縣和美鎮市區因為雨水下水道工程，封閉道周路與和線路部分路段，造成市區交通大打結。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮市區因為雨水下水道工程，封閉道周路與和線路部分路段，造成市區交通大打結。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/05 20:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮市區連日來出現大塞車，因為道周路與和線路的部分路段局部封路，讓用路人塞到怨聲連連。和美鎮長林庚壬表示，這是L幹線雨水下水道工程最關鍵的一段，目前已進行車道調撥，降低對交通的衝擊。

    林庚壬指出，和美鎮以往遇雨會淹水有兩處，其中，和美消防分隊一帶已改善完畢，就剩下正在施工的道周路、和線路的範圍，這是向中央爭取6000多萬的經費，預計明年5月完工，未來全新打造的雨水下水道，就可將雨水排入和美大排，減少大雨造成積水的損失。

    和美鎮L幹線雨水下水道工程必須打鋼板樁與設置箱涵，目前正在進行最關鍵的一段工程，必須封閉道周路與和線路口，引導用路人改走平原路。林庚壬強調，為了所有車輛都進入平原路的車潮，道周路施工路段只封南向車道，原有北向2個車道則調撥調整，暫時改為南北各1車道，希望居民能夠共體時艱。

    林庚壬強調，L幹線雨水下水道工程因位於市區，光是地下管線遷移作業，就很花時間，希望能在颱風期來臨時趕工完成。

    不過，有民眾認為，下水道工程要封路施工，人人都可以體諒，但應該要做好改道的交通規劃，因為，道周路、和線路是和美往來線西、伸港的交通要道，平日上下班用路尖峰就塞車了，如今因工程封閉與縮減，當然更會大塞車。

    彰化縣和美鎮市區近來都大塞車，主要是因為雨水下水道工程，封閉道周路與和線路部分路段。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮市區近來都大塞車，主要是因為雨水下水道工程，封閉道周路與和線路部分路段。（記者劉曉欣攝）

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