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    台鐵花東8倍回饋「不是永久的」 陳世凱：會滾動檢討

    花東居民有5倍和8倍購票點數回饋。（記者吳亮儀攝）

    花東居民有5倍和8倍購票點數回饋。（記者吳亮儀攝）

    2025/06/05 19:21

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵將在本月23日調漲票價，行政院今天（5日）加碼花東居民的點數回饋優惠，平日達8倍、假日5倍。交通部長陳世凱表示，從以前到現在全國民眾票價都是一體適用，如今花東有優惠是考量去年0403大地震之後給花東居民的優惠方案。這是否代表未來會取消？陳世凱表示，這會「滾動式檢討」。

    陳世凱今天面對媒體聯訪，被問及台鐵購票點數回饋優惠，他表示，這是體恤花東居民因去年0403大地震後造成花東路廊損害，北迴鐵路遇到天災導致穩定性不高，影響到花東居民的權益，所以提出優惠方案，今天行政院再加碼變成8倍和5倍點數回饋，希望減少花東鄉親負擔，若未來路廊穩定了，「優惠方案我們會滾動式檢討」。

    至於花東居民仍不滿意5倍和8倍點數回饋優惠，認為「不即時」、「事後才補償」的方式不好、不夠友善、不夠直接。陳世凱表示，用會員折抵點數方式和現金折抵是一樣的意思，目前的規劃就是這樣。至於宜蘭、屏東也提出想要有優惠，陳世凱說，感謝在地民代的建議，交通部一樣會滾動式檢討。

    陳世凱（左二）說明台鐵點數回饋。（記者吳亮儀攝）

    陳世凱（左二）說明台鐵點數回饋。（記者吳亮儀攝）

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