助弱勢學子 屏縣補教「育苗專案」提供421人免費就讀

育苗專案今天啟動，協助弱勢學子加強課業。（記者羅欣貞攝）

2025/06/05 20:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕提供弱勢學子免費就讀補習班名額的「育苗專案」，自屏東縣補習教育暨品保協會發起後，22年來已有18個縣市共同參與，協助今天（5日）在屏東縣府舉辦「2025年關懷弱勢─育苖專案」啟動儀式，宣布今年將在屏縣提供421個名額，需要協助的學子可向協會專線08-7353652洽詢。

在今天的啟動中，曾經受惠的一對親子現身說法，家長陳媽媽分享說，自己從小家境不好，高中沒畢業就工作，婚後也沒有錢栽培小孩，後來聽說有育苗專案，半信半疑到補習班詢問，終於有機會翻轉孩子的命運；那時兒子陳帝均國小五年級，英文都考2、30分，上補習班後突飛猛進，現就讀中山工商，英文都考100分，全班第1名、校排第5名，「謝謝育苗專案讓我知道我的小孩是會讀書的」。

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陳帝均也說，除了功課，育苗專案也教會他做人處事的道理，「沒有育苗就沒有今天的我」，當自己未來有能力的時候，也要幫助更多的人。

屏東縣補習教育暨品保協會理事長潘川通指出，育苗專案從屏東起跑，已推廣至全國18個縣市，補教業雖受新冠肺炎、少子化影響，經營比過去困難，但大家對關懷弱勢的育苗專案沒有放棄過，今年在屏東縣號召69家補習班、提供421個免費就讀名額，各界奉獻的公益金額高達1263萬元，比去年834萬元成長5成，可見愛心滿人間。

屏東縣長周春米肯定育苗專案，今天出席啟動儀式時表示，育苗專案22年奉獻公益金額高達2.5億，這讓各界看到很棒的一面，相信受惠學子一定會回饋社會，讓善的循環持續下去。

2025年關懷弱勢─育苖專案」啟動儀式。（記者羅欣貞攝）

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