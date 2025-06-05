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    國教盟籲廢除學習歷程 教育部：不只作為升學用途

    教育部表示，學習歷程不只作為升學用途。（記者林曉雲攝）

    教育部表示，學習歷程不只作為升學用途。（記者林曉雲攝）

    2025/06/05 18:48

    〔記者林曉雲／台北報導〕一名錄取陽明交大及台北醫大醫學系的高中生，遭質疑學習歷程疑似造假、謊稱最佳辯士，這名學生的錄取資格因此被取消，也引發國教行動聯盟要求廢除學習歷程制度。教育部今晚回應表示，學習歷程檔案係記錄學習表現、探索生涯，不是只作為升學用途。

    該名高中生因多元表現綜整多元內容誇大，而被取消錄取資格，國教盟質疑，由此可見，學習歷程檔案資料內容真實性似乎未能有效受到檢視，質疑恐失去公信力，呼籲教育部廢除學習歷程制度。

    教育部說明，學習歷程檔案係記錄學習表現、探索生涯，不是只作為升學用途。招聯會申請入學資料審查「三重二不」原則強調，大學重視的是學生核心素養能力，在校內的學習活動、資料真實性及學生自主準備，學生在準備審查資料時，以反思高中的學習過程，如實呈現自己的獨特性與素養能力為主。

    此外，教育部表示，大學對於學生的資料有疑慮時，可參考招聯會提出的參考注意事項，透過面試或實作等其他甄試項目確認資料真實性，以及審查資料內容與其他甄試項目表現的連結，藉以從更多面向瞭解學生特質與能力，是否符合學系選才需求。

    教育部表示，另依簡章規定，大學如在招生過程的各個不同階段，發現資料有假借、冒用、偽變造或考試舞弊等，經查證屬實將取消錄取資格。

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