暖熱一整週！明起注意午後雷陣雨 颱風生成「週末是關鍵」

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/05 18:58

〔記者林志怡／台北報導〕鋒面對台灣影響逐漸減弱，接下來一週將轉為暖熱且多雲到晴、午後有短暫雷陣雨的天氣。中央氣象署指出，接下來風向將陸續從西南風轉為南風、東南風，中南部地區清晨至上午需注意局部降雨，其他地區大多是多雲到晴，午後有短暫雷陣雨的天氣，且接下來各地白天高溫可達30度以上。

中央氣象署預報員陳姵安指出，明日台灣周邊水氣仍多，並維持西南風為主的環境，清晨至上午期間，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區則是多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且山區需注意局部較大雨勢。

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週六至下週一期間，環境轉為偏南風，各地水氣將持續減少，但清晨至上午中南部地區仍有局部短暫雨，其餘時間保持多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且週六午後西半部山區有局部大雨，週日午後雨勢較大區域則轉移至北部地區、中部山區。另週六晚間至週日清晨，金馬容易有低雲或局部霧影響能見度。

陳姵安說，下週二至下週四台灣周邊環境將轉為東南風，水氣也將逐漸增加，迎風面的東部、東南部地區、恆春半島等有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，且午後有局部短暫雷陣雨，且因副熱帶高壓勢力較強，目前還沒有下一波鋒面影響台灣的跡象。

氣溫方面，未來一週都將維持暖熱的天氣，明天氣溫仍持續回暖，東半部地區重回30度，西半部地區則可達到30至33度；週六東部地區氣溫則可進一步提升至31度，西半部地區普遍達到32至33度，大台北盆地、近山區氣溫略高，可達35度左右。

陳姵安也提到，未來一週台灣周邊將有副熱帶高壓、日本九州至華中一帶的滯留鋒面、南海至菲律賓東方海面的低壓帶等天氣系統，尤其台灣南邊的低壓帶這個週末低壓擾動發展活躍，低壓系統有機會發展，但目前各家預測分歧，還有待持續觀察。

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