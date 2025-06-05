宜蘭太平山辦雲端漫步 6/7聯外道路交管

太平山遊樂區7日將舉辦雲端漫步路跑，宜專一線實施交管。（圖由太平山遊樂區提供）

2025/06/05 18:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區7日將舉辦太平山雲端漫步路跑活動，當天聯外道路宜專一線啟動交通管制，太平山莊、蹦蹦車站、翠峰景觀道路、翠峰湖區列入管制範圍，下午2點過後才會全區開放。

太平山雲端漫步分成全程組（42公里）與半程組（21公里）2組，選手在海拔200公尺山區路步，在體力與耐力上都是一大考驗。

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太平山遊樂區經理阮名揚今天（5日）表示，宜蘭縣鐵人三項協會主辦的2025太平山雲端漫步路跑，活動時間7日上午6點到下午2點，宜專一線25公里處分歧點以上的園區範圍均列入管制。

太平山7日清晨4點半到5點開放路跑選手憑證入園，一般遊客入園時間上午8點，8點半到下午2點開放到宜專一線分歧點，換言之，分歧點以上的太平山莊等遊憩據點管制進入，分歧點以下的鳩之澤溫泉、中間解說站、白嶺．紅檜巨木、見晴懷古步道不受影響，人車仍可自由進出。

活動結束後，宜專一線預計下午2點解除管制，太平山遊樂區全區開放，太平山服務站電話：03-9809805。

太平山雲端漫步活動當天的管制路線圖。（圖由太平山遊樂區提供）

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