屏東首屆「海口祭」7/5登場 老王樂隊、麋先生接力開唱

屏東縣政府今天宣布夏日海洋音樂盛會第一屆「海口祭」即將從7月5日起登場。（記者羅欣貞攝）

2025/06/05 19:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣夏日海洋音樂盛會來了！第一屆「海口祭」將於7月5至6日、12至13日兩個週六、週日，在車城鄉海口港登場，邀請20組人氣音樂人與樂團接力開唱，還有2D漫畫風格海洋市集、6米高竹編哥吉拉裝置藝術、海食互動體驗、高空煙火秀，屏東縣府歡迎各縣市遊客前來參加這場最潮、最chill的夏日音樂派對。

屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維表示，2025屏東海口祭，以海洋永續為核心，規劃2D漫畫風格海洋市集、海洋演唱會、海食教育系列活動、海洋文化教育，並與全球知名的怪獸之王「哥吉拉」跨界合作，邀請泰武鄉排灣族工藝藝術家—峇岦嵐偲·旮札涅蘫，運用在地桂竹為主要材料，打造高6米、長8米的大型竹編哥吉拉裝置藝術，哥吉拉隱喻人類對自然環境的破壞與省思，此次竹編哥吉拉的現身，不只是視覺震撼，更傳遞海洋保育、環境永續的深層訊息，也象徵地方文化與國際IP的創意融合。

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交旅處表示，海口祭亮點之一為全台首創「2D市集」，現場聚集近30台經特別設計與手繪的漫畫風格2D彩繪餐車，讓大家走進漫畫世界，並推廣無塑生活、永續消費理念。

活動4天將邀請20組人氣音樂人與樂團輪番上陣，厭世寫實的「老王樂隊」、搖滾爆棚的「拍謝少年」、滿滿律動的「icyball 冰球樂團」、詩意搖滾的「麋先生」、嘻哈創作強大的「呂士軒」，以及融合傳統與現代節奏的「手合鐵鼓」等，從傍晚一路演唱到夜晚，搭配海風與港灣夜景，打造屬於屏東的夏日音樂慶典，現場還有活動限量哥吉拉周邊商品，哥吉拉迷可把握收藏的好機會。

屏縣府表示，歡迎民眾前來感受屏東車城嶄新的海港魅力，在海口公園留下屬於夏日的美好回憶，詳情可關注「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads。

屏東縣政府交旅處長黃國維說明首屆海口祭活動內容。（記者羅欣貞攝）

海口祭還有活動限量哥吉拉周邊商品。（記者羅欣貞攝）

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