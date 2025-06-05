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    台鐵花東會員點數加碼8倍 莊瑞雄、陳瑩指不夠貼近民意

    台鐵將漲價，花東居民優惠點數加碼至8倍。（記者黃明堂攝）

    台鐵將漲價，花東居民優惠點數加碼至8倍。（記者黃明堂攝）

    2025/06/05 18:05

    〔記者黃明堂／台東報導〕針對行政院今（5日）指示台鐵調整「花東會員點數優惠方案」，將點數回饋幅度提升至平日8倍、假日5倍，立法委員莊瑞雄及陳瑩表示，回饋方案雖有進步，但不便民的老問題依舊，像是折扣要透過會員點數認證、點數累積於下次搭乘才可使用、身分證字號為U、V開頭非設籍花東的出生者，仍是看的到吃不到。

    行政院於4月7日核定台鐵票價調整方案，自6月23日起調漲票價，自強號票價平均將調漲26.8%。台北至台東票價將自現行783元調升至936元。台鐵原於5月28日宣布花東票價優惠方案，讓申辦台鐵會員的花東居民，回饋點數平日乘上5倍、假日3倍，相當於票價最高打9.5折，引發台東人不滿，揚言北上抗議。交通部今（5日）日在行政院院會宣布6月23日起加碼，花東優惠回饋點數調高為平日8倍、假日5倍，相當於票價最高打9.2折。

    莊瑞雄指出，此次調整後，點數回饋約等同票價92折（平日）與95折（假日），來回最多可折約144元，確實比原方案更優惠一點，但是跟實際的漲幅仍有不小的落差。此外，這樣的補貼模式，依然存在「非即時」、「需先負擔高票價、事後獲得補償」的設計盲點，對於長輩、數位落差族群與偶爾搭乘者來說，依然不夠友善、不夠直接。

    陳瑩直言，雖然可以看到交通部朝提高降價的方向努力，但折扣與漲價幅度不成比例！對於長期缺乏便利交通運輸的花東居民而言，仍存在未體恤交通不便的漲價剝奪感，也呼籲交通部，適用對象不應排除身分證字號開頭為「U」與「V」的民眾。他們是台東人、花蓮人，因工作、求學而旅居外縣市，台鐵漲價的衝擊，不應再加重他們返鄉的負擔。

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