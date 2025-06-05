街景幕後揭密！Google Maps員工背20公斤拍攝設備 網：月收超高

Google Maps員工需徒步拍攝街景收集圖片。示意圖。（法新社）

2025/06/05 21:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Google Maps自2005年問世以來，已成為全球最廣泛使用的地圖與導航工具。有網友分享，一名工作人員在33度氣溫下，肩背約20公斤重設備，徒步在街頭拍攝。內行網友看了指出，「這份工作月薪約落在4至5萬元，但須長時間揹重裝備行走，體力與耐力缺一不可」。

網友在社群平台Threads分享，室外氣溫高達33度，竟有人全副武裝背著攝影機、戴防曬帽，徒步走在大街上，不過，原PO仔細一看，原來他身上的器材是Google Maps街景背包，不禁直呼，「真的夭壽熱又背這個，致敬，我們才有Google Maps可以使用，辛苦了！」

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貼文引起網友熱議，「我喜歡這種職業，想必職缺超難擠進去」、「我一直以為他們是用開車的方式。原來是用雙腳走出來的！」、「好適合徒步環島的人來做」、「他們應該也都有去走過白沙屯媽祖」、「辛苦了，Google Maps真的幫到很多忙，找路、找餐廳都靠它」、「謝謝你，Google Maps超人」。

有內行網友指出，「一個月好像四、五萬，但是要背20多公斤重的攝影機，每天好像有規定要走幾公里，很硬的工作」、「那顆球不輕，我是走海邊，提供海邊街景的」。

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