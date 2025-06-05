教育部授權學校自訂手機規範惹議 桃園市府研議訂定自治條例

桃園市議員舒翠玲質詢時要求市府訂定高中以下學生使用手機自治條例。（記者謝武雄攝）

2025/06/05 18:03

〔記者謝武雄／桃園報導〕教育部公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，授權各學校訂定管理辦法。桃園市議員舒翠玲今天質詢時提供世界各國學生使用手機管理辦法，同時指出，校長們都擔心各校管理辦法不一樣，會被放大檢視，呼籲市府訂定自治條例，市長張善政也同意訂定自治條例，但過程必須廣納各界意見形成共識。

張善政說，有關幼兒發展遲緩與數位成癮關聯實證研究議題，市府將蒐集現有研究成果分析，他也提到，芬蘭自小學一年級即開設手機使用課程為例指出，除了制度管理外，也應同步強化家長與學生對手機正確使用的認知與能力；未來。訂定「桃園市手機管理自治條例」須經充分溝通，市府會與學生、家長及學校廣泛討論後研議。

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衛生局長賈蔚補充，國際已有多篇世代研究指出，智慧型手機問世後，兒童語言發展遲緩比例明顯上升，兩者具高度相關，並有醫學實證支持，市府將持續關注，納入政策規劃考量。

舒翠玲也列舉眾多國家高中以下學生手機使用規定，包含新加坡、韓國、澳洲、法國甚至美國紐約州都規定高中以下學生限制使用手機，如今教育部要求學校訂定管理規範，屆時會產生各校標準不一情形，反而會造成家長、學生的比較，反而會造成學校的困擾，校長們紛紛反映，希望由市府出面訂定統一的管理規範，她才呼籲市府訂定自治條例。

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