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    首頁　>　生活

    飯店什麼東西最髒？內行人指「這2物」：最好別碰

    一名房務員透露，清潔人員會使用毛巾擦拭房內髒汙，引起網友熱議。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    一名房務員透露，清潔人員會使用毛巾擦拭房內髒汙，引起網友熱議。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/06/05 21:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管飯店提供的備品，從牙刷、牙膏到洗髮精、沐浴乳一應俱全，許多人出遊仍喜歡自備盥洗用具。近日一名房務員透露，入職後才發現，清潔人員會使用客人用過的毛巾來擦拭房內髒汙，對此原PO提醒，「熱水壺和杯子千萬不要用」。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友在Dcard發文說，從以前就有聽說旅館水壺很髒不要使用，沒想到自己當房務員一段時間才知道，原來旅館業者真的會用「客人用過的毛巾」擦拭杯子、熱水壺，而且不少前輩都教這樣的清潔方式，讓原PO感到十分震驚。

    原PO更指出，「更誇張的是有時候馬桶會有尿漬、排泄物也是會用毛巾擦，擦完之後這條可能還會拿去擦浴缸」，她透露，有些房務員會用毛巾擦拭掉髒污後，再換一條繼續清潔，不過也有人「一條用到底」。因此，原PO特別建議，「熱水壺跟杯子千萬不要用，浴缸也不要用比較好，因為根本沒有消毒處理」。

    貼文曝光，引起網友討論，「最可怕的是毛巾」、「這是公開的秘密」、「真的不是所有飯店的房務員都用毛巾擦，我們飯店就有專屬用的抹布，不是用毛巾」、「客人用過的毛巾真的會拿來擦各種東西，但有一定規模的都會集中給消毒業者清洗消毒」、「敢不敢用就見仁見智了，我是不敢」。

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